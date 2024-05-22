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最愛點外送的大學是它！Uber Eats首公布大學生美食榜單 鹹酥雞勇奪冠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats首度公布「大學生期末外送美食地圖」，「台灣美食」登全台熱銷餐飲榜冠軍。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首度公布「大學生期末外送美食地圖」，「台灣美食」登全台熱銷餐飲榜冠軍。圖／Uber Eats提供

五、六月正逢考季，Uber Eats根據全台近20間大專院校校區及周邊最常被點購的餐飲美食選項，首次公布全台大學生「期末外送美食地圖」，更公開2023期末考期間的「三大飲食趨勢」，為了呼應台灣的大學校園獨有「All-Pass」祝福文化，即日起至6月4日，Uber Eats App所有用戶可享眾多歐趴餐飲指定品項買1送1優惠。同時Uber Eats與上千家商家合作夥伴推出「優賺581 買1送1」專區，包括速食、鹹酥雞、手搖飲，Uber One會員於平台活動商家頁面點購精選店家餐飲，輸入優惠序號「五愛」，滿399元即可再享1次8.5折優惠，單筆最高折70元。

綜觀北中南東大學生的餐飲外送熱銷美食榜，全台大學生普遍都擁有台灣魂，最熱銷的外送餐飲品類以「台灣美食」榮登排行榜冠軍，其中國民美食「鹹酥雞」相關的炸物品項是最熱門餐點，有趣的是，燙青菜同樣名列前茅，凸顯大學生在大啖邪惡美食時仍不忘加點青菜顧及身體健康。而全台最愛使用Uber Eats App點餐的學校，以主校區位於新竹、台北的陽明交通大學奪冠，其訂購單量遙遙領先第2名位於台南的成功大學與緊追在後第3名的桃園中原大學。

除了冠軍台灣美食外，餐飲外送熱銷美食榜自第2名之後開始出現區域差異。桃園以北的大學生愛吃日式料理，特別是丼飯類如牛丼、燒肉飯等；台中到雲林，以及嘉義以南的大學生喜好相近，美式速食和中式鍋貼都獲青睞。其中，中部地區大學生特別愛吃火鍋，像是大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋統統入榜；台東、花蓮的大學生則是最不能錯過早餐與早午餐，大多數的餐飲外送訂單集中在上午時段，品項涵蓋中西式如蔥油餅、火腿吐司、滿福堡、美式鬆餅等，而且一定會加蛋。

期末考期間不少考生會揪團練功集氣，想要節省時間與荷包，可以多加利用Uber Eats App「團購功能」，簡單3步驟即可完成多人訂餐，主揪只要在Uber Eats App商家頁選擇「團購訂單」後點選「邀請他人」，即可透過各種通訊軟體傳送或直接複製團購訂單之連結，邀請同學加入後，大家就可以在自己的Uber Eats App上點選想吃的美食，再由團主一鍵下訂單，不但省下外送費用，團購訂單上也清楚顯示每個人的餐點品項，點再多也不用擔心訂單錯亂。

Uber Eats攜上千家商家合作夥伴推出指定餐飲買1送1等超值優惠，為全台大專院校考生獻上期末考歐趴祝福。圖／Uber Eats提供
Uber Eats攜上千家商家合作夥伴推出指定餐飲買1送1等超值優惠，為全台大專院校考生獻上期末考歐趴祝福。圖／Uber Eats提供

Uber 大學生 美食

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