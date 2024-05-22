快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024 LOEWE工藝將揭曉 入圍作品巴黎同步線上展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「Still life」，朝井美樹 （2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「Still life」，朝井美樹 （2023）。圖／LOEWE提供

LOEWE基金會於2016年在創意總監Jonathan Anderson倡議下，創立年度LOEWE工藝獎，表彰當代工匠在工藝創新、精湛技術及藝術方面的成就。出身墨西哥的藝術家Andrés Anza從30位候選人中脫穎而出，憑藉作品「I only know what I have seen」（2023）摘下2024年度的LOEWE基金會工藝獎。這些最後入圍的30件作品自即日起至6月9日於巴黎東京宮展出，並可於線上鑑賞（https://craftprize.loewe.com/en/craftprize2024）。

Andrés Anza的陶瓷雕塑「I only know what I have seen」在展覽中受到觀眾的喜愛，上萬個微小凸起的陶瓷尖刺組成五個拼圖塊，精準構成這個具有建築感的雕塑，既具有擬人化的形態又具有抽象的象徵性。評審們認為他的作品超越了現時代的文化背景，同時受到考古形態和後數位美學的啟發，透過陶瓷反映這個時代最具代表性的文化影響。

除了LOEWE創意總監Jonathan Anderson之外，2024年LOEWE基金會工藝獎的評審還包括：2014年威尼斯建築雙年展金獅獎得主曹敏碩（Minsuk Cho）、深澤直人（Naoto Fukasawa）、巴黎羅浮宮博物館藝術部總監Olivier Gabet、2023年LOEWE工藝獎得主稻崎榮利子（Eriko Inazaki ）、陶瓷藝術家Magdalene Odundo、普立茲克建築獎得主王澍等。

今年LOEWE基金會工藝獎的入選之作，許多作品巧妙運用材料的物理特性，呈現有機和生物形態，更有多件作品重新利用或回收材料，達到提升和轉化生活日常的目的。同時頒布的三個優異獎，得獎作品之一「Still life」三個雕塑性的環組成，每個環頂部都覆蓋著精美製作的微型器皿，是日本出生的朝井美樹 （Miki Asai）的作品；「Coffee Table 'Comme un lego'」則出自法國出身藝術家emmanuel boos之手，是一張98個空心瓷磚組成的咖啡桌；韓國出生的金熙燦 （Heechan Kim）則以大型雕塑「#16」獲得提名獎，他以傳統的造船技術，使用灰木和銅絲構築出貼近當代幾何學和建築全新創作。

今年的30位候選人今年的候選人來自16個國家和地區，創作媒介涵蓋陶瓷、木工、紡織品、皮革、玻璃、金屬、珠寶和漆器等多種媒介。報名的作品是從124個國家和地區、超過3900件中精挑細選而來。

優異獎得獎者emmanuel boos及其作品「Coffee Table ‘Comme un lego’」。圖／LOEWE提供
優異獎得獎者emmanuel boos及其作品「Coffee Table ‘Comme un lego’」。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「Coffee Table ‘Comme un lego’」，emmanuel boos （2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「Coffee Table ‘Comme un lego’」，emmanuel boos （2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「#16」，金熙燦 （2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎三個優異獎之一的「#16」，金熙燦 （2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎者Andrés Anza及其作品「I only know what I have seen」。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎者Andrés Anza及其作品「I only know what I have seen」。圖／LOEWE提供
優異獎得獎者金熙燦及其作品「#16」。圖／LOEWE提供
優異獎得獎者金熙燦及其作品「#16」。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎作品「I only know what I have seen」，Andrés Anza（2023）。圖／LOEWE提供
2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎作品「I only know what I have seen」，Andrés Anza（2023）。圖／LOEWE提供
優異獎得獎者朝井美樹及其作品「Still life」。圖／LOEWE提供
優異獎得獎者朝井美樹及其作品「Still life」。圖／LOEWE提供
（由左至右）LOEWE創意總監Jonathan Anderson與2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎者Andrés Anza。圖／LOEWE提供
（由左至右）LOEWE創意總監Jonathan Anderson與2024年度的LOEWE基金會工藝獎得獎者Andrés Anza。圖／LOEWE提供

威尼斯建築雙年展 藝術家

延伸閱讀

「宜！蘭人市集」來了 近百特色商攤25日進駐化龍一村

S.T. Dupont Fire X新系列 3D立體雕刻酷帥摩登

「卡地亞・時之結晶」展覽亮相首爾DDP 以空間刻畫時間

NBA／金塊衛冕失利！穆雷決定打巴黎奧運、約柯奇不表態

相關新聞

愛名人！莎莉賽隆進一步代言DIOR 貝克漢設計BOSS男裝

名人代言不是新聞，現在精品與名人的合作往往更深一層。DIOR宣布2004年以來一直代言J'adore香水的南非影后莎莉賽...

義國媽媽獻藝！台北遠東香格里拉「南法手工麵」上桌

台北遠東香格里拉的馬可波羅義大利餐廳，自5月22日至26日推出「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動，特邀新加坡香格里...

全球限量282瓶獨獻台灣 木內酒造打造櫻桃白蘭地桶日威

自1823年開始釀酒事業的「木內酒造」，傳承至今已達二世紀，這次悉心打造「日之丸．櫻桃白蘭地桶珍稀單桶原酒」原酒威士忌，...

最愛點外送的大學是它！Uber Eats首公布大學生美食榜單 鹹酥雞勇奪冠

五、六月正逢考季，Uber Eats根據全台近20間大專院校校區及周邊最常被點購的餐飲美食選項，首次公布全台大學生「期末...

2024 LOEWE工藝將揭曉 入圍作品巴黎同步線上展出

LOEWE基金會於2016年在創意總監Jonathan Anderson倡議下，創立年度LOEWE工藝獎，表彰當代工匠在...

微風廣場升級！Breeze Diamond Lounge斥資百萬 改裝優雅風登場

微風廣場不斷提升尊榮服務，「Breeze Diamond Lounge」全新啟用，為能提供更好的空間服務、滿足更多消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。