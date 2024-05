2024 LOEWE工藝將揭曉 入圍作品巴黎同步線上展出

LOEWE基金會於2016年在創意總監Jonathan Anderson倡議下,創立年度LOEWE工藝獎,表彰當代工匠在工藝創新、精湛技術及藝術方面的成就。出身墨西哥的藝術家Andrés Anza從30位候選人中脫穎而出,憑藉作品「I only know what I have seen」(2023)摘下2024年度的LOEWE基金會工藝獎。這些最後入圍的30件作品自即日起至6月9日於巴黎東京宮展出,並可於線上鑑賞(https://craftprize.loewe.com/en/craftprize2024)。

Andrés Anza的陶瓷雕塑「I only know what I have seen」在展覽中受到觀眾的喜愛,上萬個微小凸起的陶瓷尖刺組成五個拼圖塊,精準構成這個具有建築感的雕塑,既具有擬人化的形態又具有抽象的象徵性。評審們認為他的作品超越了現時代的文化背景,同時受到考古形態和後數位美學的啟發,透過陶瓷反映這個時代最具代表性的文化影響。

除了LOEWE創意總監Jonathan Anderson之外,2024年LOEWE基金會工藝獎的評審還包括:2014年威尼斯建築雙年展金獅獎得主曹敏碩(Minsuk Cho)、深澤直人(Naoto Fukasawa)、巴黎羅浮宮博物館藝術部總監Olivier Gabet、2023年LOEWE工藝獎得主稻崎榮利子(Eriko Inazaki )、陶瓷藝術家Magdalene Odundo、普立茲克建築獎得主王澍等。

今年LOEWE基金會工藝獎的入選之作,許多作品巧妙運用材料的物理特性,呈現有機和生物形態,更有多件作品重新利用或回收材料,達到提升和轉化生活日常的目的。同時頒布的三個優異獎,得獎作品之一「Still life」三個雕塑性的環組成,每個環頂部都覆蓋著精美製作的微型器皿,是日本出生的朝井美樹 (Miki Asai)的作品;「Coffee Table 'Comme un lego'」則出自法國出身藝術家emmanuel boos之手,是一張98個空心瓷磚組成的咖啡桌;韓國出生的金熙燦 (Heechan Kim)則以大型雕塑「#16」獲得提名獎,他以傳統的造船技術,使用灰木和銅絲構築出貼近當代幾何學和建築全新創作。