蝦皮購物「洗沐嘉年華」下殺3.5折起！還有限時買1送1　「5.25商城狂購節」明星商品最低1元起

為清爽迎接酷熱夏天，不只衣物需要進行換季，身體肌膚的照護也格外重要。根據蝦皮購物觀察，近期站上身體乳、除毛膏及防曬等相關美肌商品買氣提升逾2倍，並以能保持乾爽、不黏膩的身體乳最受用戶喜愛，為一解夏季肌膚問題，蝦皮購物5月29日至5月30日「洗沐嘉年華」攜手知名品牌獻上最低3.5折起的涼夏優惠，還有清潔髮品、清爽洗面乳等指定商品限時買1送1。

蝦皮購物5月29日至5月30日推出「洗沐嘉年華」下殺3.5折起，「Dr.Hsieh達特醫杏仁酸抗痘沐浴露」限時優惠價399元；敏弱肌適用的「舒特膚AD益膚康修護滋養乳液」限時優惠價1,390元；海洋友善配方的「佳麗寶ALLIE持采UV高效防曬水凝乳EX買2送1組」限時優惠價1,250元；「美吾髮BlackVerse賦活喚黑逆齡淨洗養30日組」限時優惠價1,498元。

為打造最超值的沐浴盛典，蝦皮購物「洗沐嘉年華」活動期間下單指定商品免費送樂扣樂扣水壺，消費滿700元還可再抽精美Kangol熱銷品側背包、滿1,400元抽未來美超夯洗臉機。為讓用戶無痛下單，5月29日至5月30日接連兩日凌晨0點、中午12點、晚上6點豪灑88折券，再祭出消費滿2,500元登記送最高300蝦幣等多重回饋。

此外，蝦皮購物「5.25商城狂購節」打造迎夏換季5折起專區，5月25日當天凌晨0點、中午12點、晚上9點等三大時段精選夯品下殺最低1元起。5月25日凌晨0點「巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜30ml」限時優惠價1元，「Estee Lauder特潤超導全方位修護露永恆星願小棕瓶50ml」限時優惠價千元有找；5月25日中午12點「New Balance復古鞋574蝦皮獨家款」限時優惠價1元；5月25日晚上9點「MIRAE未來美魔球洗臉機」限時優惠價2,030元，「Xiaomi水離子吹風機H500」限時優惠價1元。