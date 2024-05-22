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微風斥資百萬Breeze Diamond Lounge改裝新登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風廣場VIP空間「Breeze Diamond Lounge」完成最新改裝。圖／微風提供
微風廣場VIP空間「Breeze Diamond Lounge」完成最新改裝。圖／微風提供

鞏固主顧客與會員、提升主顧客使用滿意度，是各大百貨的重點方針。以精品為主力的微風廣場，VIP空間「Breeze Diamond Lounge」暌違五年斥資百萬完成最新改裝並推出午茶美食，為提供VIP舒適空間，一天最多接受約20組客人，除了規畫兩人一區空間，也增設包廂空間。

Breeze Diamond Lounge主要提供鑽石卡、琉金卡會員使用，微風指出，要成為鑽石卡會員需單日消費達100萬元以上，或年消費累計500萬元；而琉金卡則需單日消費達30萬元以上，或年消費累計100萬元，且會員資格有效期限至次年12月31日止，目前全台共有3,300名鑽石卡、琉金卡會員。

微風Breeze Diamond Lounge的服務包括不定期更換午茶菜單，以及提供貴賓會員升級的休憩空間。VIP享有優先新品活動訊息、精品鑑賞搶先預購，也提供鑽石VIP會員優先停車位預約等服務。

午茶饗宴這次與微風本館「IVY GARDEN」合作，VIP限定午茶餐點(市值880元)，內含牛排三明治、巴斯克起司蛋糕、北海道干貝起司塔、粉紅立方莓果慕斯、Prosecco Sparkling Wine。

微風廣場Diamond Lounge開放時間為上午11點至晚間6點，採預約制，貴賓出示微風積點禮遇會員APP條碼畫面即可入內。琉金卡會員一年有12次免費餐飲服務、鑽石卡會員年度則有無限次免費餐飲服務，今年從原本可攜2位親友入場體驗，增至可攜3位親友入場體驗。

Breeze Diamond Lounge完成最新改裝。圖／微風提供
Breeze Diamond Lounge完成最新改裝。圖／微風提供
Breeze Diamond Lounge空間。圖／微風提供
Breeze Diamond Lounge空間。圖／微風提供
Breeze Diamond Lounge設有包廂。圖／微風提供
Breeze Diamond Lounge設有包廂。圖／微風提供
IVY GARDEN VIP限定午茶饗宴。圖／微風提供
IVY GARDEN VIP限定午茶饗宴。圖／微風提供

微風 貴賓 鑽石

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