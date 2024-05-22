義國媽媽獻藝！台北遠東香格里拉「南法手工麵」上桌

台北遠東香格里拉的馬可波羅義大利餐廳，自5月22日至26日推出「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動，特邀新加坡香格里拉瀑布餐廳義籍經理安德里亞諾．卡爾博蒂以及雙親來台獻藝。其媽媽莉亞（Mamma Ria）擁有超過60年廚藝經驗，以精細與充滿熱情的手法，為饕客帶來源自義大利南部普莉亞的特色料理。

特色麵食中的「手工貓耳朵麵佐蛤蠣及白腰豆」，麵體由媽媽莉亞親手製作，彈性足且富嚼勁，搭配新鮮蛤蠣、熟成番茄與白腰豆等配料，再以義大利巴西里和黑胡椒調味，展現義大利料理的精緻與純粹。「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」醬汁以番紅花絲慢熬而成，搭配輕煎的義大利香腸與現刨的佩寇里諾羊奶乾酪，呈現濃郁香氣與豐富層次，再搭佐手工製作的貝殼麵，展現溫暖的鄉村氣息，令人回味再三。另道「義式手捲麵佐番茄醬汁襯絲綢乳酪」以新鮮番茄烹煮醬汁，並加入義大利香料、海鹽與乳酪，營造甘甜絲滑又富奶香的滋味；純手工製作的手捲麵體，也能完整沾附醬汁，讓每一口充滿幸福。