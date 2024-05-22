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義國媽媽獻藝！台北遠東香格里拉「南法手工麵」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／專題即時報導
「手工貓耳朵麵佐蛤蠣及白腰豆」為媽媽莉亞的拿手料理。圖／台北遠東香格里拉提供
「手工貓耳朵麵佐蛤蠣及白腰豆」為媽媽莉亞的拿手料理。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉的馬可波羅義大利餐廳，自5月22日至26日推出「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動，特邀新加坡香格里拉瀑布餐廳義籍經理安德里亞諾．卡爾博蒂以及雙親來台獻藝。其媽媽莉亞（Mamma Ria）擁有超過60年廚藝經驗，以精細與充滿熱情的手法，為饕客帶來源自義大利南部普莉亞的特色料理。

特色麵食中的「手工貓耳朵麵佐蛤蠣及白腰豆」，麵體由媽媽莉亞親手製作，彈性足且富嚼勁，搭配新鮮蛤蠣、熟成番茄與白腰豆等配料，再以義大利巴西里和黑胡椒調味，展現義大利料理的精緻與純粹。「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」醬汁以番紅花絲慢熬而成，搭配輕煎的義大利香腸與現刨的佩寇里諾羊奶乾酪，呈現濃郁香氣與豐富層次，再搭佐手工製作的貝殼麵，展現溫暖的鄉村氣息，令人回味再三。另道「義式手捲麵佐番茄醬汁襯絲綢乳酪」以新鮮番茄烹煮醬汁，並加入義大利香料、海鹽與乳酪，營造甘甜絲滑又富奶香的滋味；純手工製作的手捲麵體，也能完整沾附醬汁，讓每一口充滿幸福。

為完美配合麵點，餐廳主廚徐維志特規劃「義式香料水煮紅鯛魚」、「炭烤美國頂級菲力牛排」、「爐烤半尾波士頓龍蝦」等餐點，設計出期間限定套餐方案。3道式午間套餐每位1,580+10%元，4道式晚間套餐每位2,880+10%元，6道單點麵食每道780+10%元起。此外，週六和週日還加開手工麵廚藝課，讓民眾可以體驗和義大利媽媽一起製麵的樂趣，課後可享3道式午間套餐含1杯精選美酒，每位3,200+10%元，名額有限，需事先預訂。訂位請洽 (02) 7711-2080。

「手工義式手捲麵佐番茄醬汁襯絲綢乳酪」充滿溫暖與幸福感。圖／台北遠東香格里拉提供
「手工義式手捲麵佐番茄醬汁襯絲綢乳酪」充滿溫暖與幸福感。圖／台北遠東香格里拉提供
擁有逾60年廚藝經驗的媽媽莉亞，首度客座馬可波羅，帶來普利亞南義風格手工麵點。圖／台北遠東香格里拉提供
擁有逾60年廚藝經驗的媽媽莉亞，首度客座馬可波羅，帶來普利亞南義風格手工麵點。圖／台北遠東香格里拉提供
義式手工麵廚藝課將由媽媽莉亞親自指導教學。圖／台北遠東香格里拉提供
義式手工麵廚藝課將由媽媽莉亞親自指導教學。圖／台北遠東香格里拉提供
南義傳統風味「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」。圖／台北遠東香格里拉提供
南義傳統風味「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉限時舉辦「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉限時舉辦「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」美食活動。圖／台北遠東香格里拉提供

套餐 義大利

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