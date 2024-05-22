金門酒廠總統就職創造新局紀念酒 限量早鳥優惠價出爐

歡慶中華民國第16任總統副總統就職，金門酒廠限量紀念酒「創造新局」同步開賣，且新任總統副總統的就職日，亦是台灣「創造新局」的嶄新開始，以此酒見證台灣民主進程的嶄新歷史。紀念酒即日起於全家便利商店限量預購，酒精濃度56度，單瓶容量700毫升，建議售價每盒2500元，早鳥優惠價每盒2,350元。

金門酒廠極具收藏價值的精裝款「創造新局」就職紀念酒，以柔中帶韌、清朗俊逸的燙金書法字，呈現期許國家以宏觀視野不斷革新制變、堅持「創造新局」精神之圓身玻璃瓶精裝酒款，內蘊56度窖藏三年淬鍊之佳釀，以綿柔悠長的實力，祝福台灣持續創造新局，繁榮綻放。

在酒體部分，嚴選窖藏陳年酒基，以酒勾酒的獨特勾調技藝，窖藏三年淬煉而成之極品佳釀，酒體澄澈透明香氣多層次堆疊，入口窖陳甜順酒體飽滿紮實，豐富圓潤濃郁其回味綿甜悠長。

「創造新局」紀念酒外瓶設計貴氣大方，酒標設計以充滿張力，清朗俊逸的創造新局燙金書法字為主視覺，台澎金馬地圖象徵全國齊志一心，高貴質感禮盒包裝，更顯收藏質感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康