Panasonic掌上型電鬍刀在台開賣 鏡面洗烘衣機、自動集塵吸塵器瞄準年輕世代

現代人選購家電時，越來越注重個人生活品味的展現，其中年輕世代更樂於投資質感消費品來寵愛自己，也讓商品外觀設計顯得格外重要。Panasonic為了貼近新世代生活理念，春季新品系列不只功能更智慧進化，外型設計也抓緊時尚潮流，簡約線條、獨特材質，再加上可完美融入任何空間的色彩ㄝ為年輕世代創造多元的新生活風格提案。

在日本一推出就超熱賣的Panasonic日本製LAMDASH PALM IN掌上型電鬍刀，顛覆傳統的握把設計，極簡迷你外型攜帶超方便，機身更選用獨特NAGORI海洋礦物精粹，打造天然石紋外觀與瓷器般的柔滑紋理，重點還是高規格的五枚刃，帶來全新刮鬍體驗。此外，還有適合年輕型男的3枚刃掌上型電鬍刀，外型同樣精巧，更搭載Slide Touch滑動開啟功能。皆支援Type-C快速充電，再加上100～240V國際電壓規格，絕對是出差旅遊好幫手。

而全新Panasonic淨護完美系列滾筒洗烘衣機，則是首創搭載日本全新「離心淨水洗」科技，能在洗衣服的過程中，透過高速運轉分離水中髒汙，洗衣同時循環淨水，讓衣物洗得更乾淨，搭配「溫水泡洗淨」，頑固髒污、黃垢也能輕鬆溶解洗淨。烘衣機則是搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，溫風柔和烘乾各種材質衣物，透過獨特「黃金比例左右烘」的交替運轉模式，更可讓衣服均勻烘乾、不易打結。Panasonic全新滾筒洗烘衣機擁有絕美鏡面外觀、大尺寸彩色觸控螢幕，全平面設計不只時尚，堆疊擺放更省空間。