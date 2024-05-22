聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛名人！莎莉賽隆進一步代言DIOR 貝克漢設計BOSS男裝
名人代言不是新聞，現在精品與名人的合作往往更深一層。DIOR宣布2004年以來一直代言J'adore香水的南非影后莎莉賽隆（Charlize Theron），將迎來全新的角色：正式成為Dior保養和珠寶的品牌大使。這位女星不僅演藝事業備受肯定、形象良好，除了被任命為「聯合國和平使者」，她也長期關注女權議題；Christian Dior也一直透過「Chin Up Dior stands with women」計畫響應莎莉賽隆所創立的同名基金會（Charlize Theron Africa Outreach Project，CTAOP），促進南非青年的健康與安全。
而憑藉過人穿著品味成為全球男性時尚偶像的大衛貝克漢（David Beckham），則宣布與HUGO BOSS集團旗下品牌BOSS啟動全球性長期設計合作計畫，將在未來數季中負責設計和策劃全新限定系列及季節性系列，並在設計中呈現他鮮明的個人風格，推動BOSS男裝系列未來數年的進化。雙方的合作將聚焦於正裝和休閒男裝，首個系列將於2025春夏推出；在此之前，貝克漢將出現在品牌今年秋冬品牌的全球形象廣告中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言