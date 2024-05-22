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開業4個月摘星！法國傳奇女廚Anne-Sophie Pic再添一星

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
餐廳由巴黎著名建築和室內設計工作室Gilles et Boissier設計，用餐時可飽覽壯麗的維多利亞港景色。圖／法國巴卡拉水晶提供
餐廳由巴黎著名建築和室內設計工作室Gilles et Boissier設計，用餐時可飽覽壯麗的維多利亞港景色。圖／法國巴卡拉水晶提供

法國第四位被加冕米其林三星的女主廚、同時也是廚師世家第四代傳人Anne-Sophie Pic，於香港再添一星。位於中環置地廣場裡的新地標四十五（Forty-Five）、由法國奢華品牌Baccarat、Anne-Sophie Pic與香港Leading Nation Hospitality共同攜手打造的「Cristal Room by Anne-Sophie Pic 」餐廳，甫於2023年11月17日開業，便於2024年3月14日獲《香港澳門米其林指南2024》頒發米其林一星殊榮，取得空前成功。

「對於『Cristal Room by Anne-Sophie Pic』開業僅四個月，便榮獲米其林一星評級，我感到非常自豪。」Anne-Sophie Pic表示：「這全賴我們卓越團隊秉承著PIC的基因，充滿熱誠和奉獻精神，為餐廳首奪米其林一星榮譽。熱烈祝賀我的團隊奪得首顆米其林星，以及感激Leading Nation和Baccarat對這餐飲概念的鼎力支持。餐廳的開放式廚房設計，讓客人享受一個身臨其境的用餐體驗，感受烹飪傳統、廚藝團隊的精湛技藝，以及令人驚嘆的維多利亞港景色。這顆米其林星星象徵著我們向法國卓越品質和生活藝術致敬。」

甫踏入「Cristal Room by Anne-Sophie Pic 」餐廳，客人便沉浸於Baccarat的迷人奇幻世界。餐廳對設計細節一絲不苟，讓客人盡情享受法式生活藝術、美食和藝術的多感官體驗。餐廳由巴黎著名建築和室內設計工作室Gilles et Boissier設計，打造出結合優雅及嶄新的璀璨空間。餐廳設有40個座位，饗客沉醉於美食的同時，飽覽聞名於世的壯麗維多利亞港景色，享受多重的感官體驗。

Anne-Sophie Pic以其高度的味覺天賦、完美平衡、引人注目的食材風味組合而聞名。她與餐廳主廚Marc Mantovani攜手為法國菜餚賦予亞洲風味，將其充滿創意且大膽的菜式帶到「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」。

「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」的招牌菜式包括「Les Berlingots ASP」，為蕎麥義大利雲吞鑲入綿密滑順的24個月法國甘地牛奶起司，搭配Roscoff洋蔥清湯、黑松露及粉紅胡椒，每一口將帶來無限滿足；另一招牌菜式「雲南豌豆」，搭配玫瑰天竺葵香葉和清酒糟，加上佃煮及玉露，打造出複雜而平衡的風味；布列塔尼藍龍蝦以煙燻迷迭香和花旗松烹製，搭配龍蝦奶油醬汁，品味普羅旺斯之美。

「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」於星期三至星期六供應午餐，星期一至星期六供應晚餐。預訂或查詢，請洽官網

「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」招牌菜式「Les Berlingots ASP」。圖／法國巴卡拉水晶提供
「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」招牌菜式「Les Berlingots ASP」。圖／法國巴卡拉水晶提供
法國第四位被加冕米其林三星女主廚Anne-Sophie Pic。圖／法國巴卡拉水晶提供
法國第四位被加冕米其林三星女主廚Anne-Sophie Pic。圖／法國巴卡拉水晶提供

法國 米其林 餐廳

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