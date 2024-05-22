華航線上旅展最高享82折 還有機會獨得6張不限航點機票

中華航空線上旅展限時優惠中，即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，即將直飛的西雅圖最優惠台幣2萬2092元起 （未稅），搭乘首航班機加碼贈限定專屬禮品，活動期間於網站登錄再抽「全球不限航點來回機票」等大獎，最高更有機會一人獨得6張全球不限航點來回機票。

華航表示，將以空中巴士A350-900執飛每周5班台北-西雅圖，並為7月14日首航班機旅客準備限定好禮，包括「旅行斜背袋」及「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素；具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」、「動物旅人行李綁帶」等，結合文創、環保、公益3大特色。

華航指出，此波線上旅展祭出精選航點82折起優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡不到6000元（未稅）；國人最愛的日韓，首爾6068元起（未稅）、福岡7708元起（未稅），熊本搭配鹿兒島雙點進出，彈性自由配不到8000元 （未稅）。此外，華航澳洲航點促銷，布里斯本2萬元有找；直飛歐洲黃金6大航點中，羅馬最優惠只要2萬7405 元起（未稅），更省去中停轉機的時間。

華航表示，凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，更有機會獨得6張全球不限航點來回機票；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等好禮。另外，華航也將參與5月24日至27日KTF高雄國際旅展，及5月31日至6月3日TTE台北國際觀光博覽會。