整條公路都是伸展台！CELINE 2024冬季男裝空降沙漠

CELINE於線上發佈2024冬季男裝時裝秀的影片，一開場就讓人彷彿踏進好萊塢的動作鉅片中：一整排V字隊形的CELINE黑色直升機直昇機，在壯闊的山景間空降南加州的莫哈維沙漠，將自動點唱機放在杳無人跡的蜿蜒公路上；神秘的年輕男子啟動點唱機，響起法國作曲家艾克托白遼士（HECTOR BERLIOZ）創作於1830年的「幻想交響曲」：隨著銅管與弦樂的悠揚旋律漸進，觀眾彷彿進入一個維度迥異的時空：成群的老式凱迪拉克車隊馳騁於無盡延伸的荒涼公路上，風景被切割成蒙太奇，穿著入時的年輕男子自信漫步卻有時形如鬼魅，牛仔於荒野中孤身騎行…

長達14分鐘的時裝秀影片由CELINE創意總監Hedi Slimane執導、攝影與攝像，而這系列服裝恰如其曲，名為「幻想交響曲」（SYMPHONIE FANTASTIQUE）。Hedi Slimane在11歲時聽到這首浪漫主義的音樂傑作後，便被青年白遼士在1830年時為愛人所譜寫的這首曲子深深吸引；1969年知名指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）就曾表示讚譽「幻想交響曲」為世界上第一支迷幻交響曲，比20世紀60年代末迷幻音樂風格浪潮的崛起要早130年，「正如曲名所述，不論從哪個角度看，這份夢幻都蘊含著迷幻的元素。」

這次影片所搭配的正是伯恩斯坦1963年於紐約錄製的版本，音樂的迷幻感從鏡頭中穿透而來，戴著墨鏡和闊邊帽的男模特兒依序出現在一望無盡的公路上，身著Hedi Slimane所創作的2024冬季系列男裝，既優雅又古典，俐落剪裁的黑色西裝，暗示設計師標誌性剪裁廓形的回歸：「I」型剪裁既是設計師的標誌性輪廓，也是受19世紀英格蘭熱潮啟發而誕生的20世紀60年代的剪裁特色。

大衣、三扣西裝和手工刺繡馬甲均採用真絲、羊絨、小羊駝絨等最珍稀奢華的材質精心剪裁而成；同樣是黑色，啞光、緞面、漆皮等不同面料營造的光感，主導了整個系列的視覺效果。經典騎士夾克裝飾引人注目的閃亮銀色金屬配件，並以修身的窄管褲勾勒出纖細瘦長的身形；飾滿亮片的黑色大衣在俐落剪裁的白襯衫和蝴蝶結緞帶領結上隨風飄逸、華麗皮草大衣和閃亮的漆皮夾克增添了復古搖滾美感，細條紋西裝和華美的高領毛衣則遊走陽剛與優雅之間。