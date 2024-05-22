今夏搭阿聯酋航空飛杜拜 憑機票還能免費玩景點

夏天到了，各家航空公司也紛紛推出夏季促銷。阿聯酋航空為今夏前往杜拜的旅客推出超值限時優惠，即日起至6月11日，購買旅遊期間為2024年5月25日至2024年8月31日往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得杜拜多個旅遊景點的一次性入場代碼，免費暢遊杜拜最棒的景點。

這些景點包括The View At The Palm 觀景台、AYA 宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村（Dubai Parks & Resorts）及杜拜瘋狂河道水上樂園（Wild Wadi Waterpark）等，不論是獨旅探險、情侶旅行或與親友家庭出遊，都能恣意享受杜拜夏季逍遙之旅，留下難忘回憶。

阿聯酋航空表示，廣受歡迎的My Emirates Pass同時回歸。前往或途經杜拜的阿聯酋航空旅客，僅需出示紙本或電子登機證與有效的身份證明文件，即可在杜拜與阿拉伯聯合大公國境內數百家零售商店、餐廳、熱門觀光景點及豪華 Spa 中心享有超值折扣與獨享體驗，從激發腎上腺素的刺激冒險到難以抗拒的購物機會應有盡有，滿足每位旅客的心。

My Emirates Pass自5月1日至9月30日，以一系列獨家優惠升級旅客的杜拜夏日之旅，旅客可使用My Emirates Pass享受獨家折扣和回饋，無論是史詩級的水上樂園，還是登上全球最高、位在哈里發塔的At The Top觀景台，旅客都能在今夏以優惠價格購買門票，收藏杜拜每個必訪景點。

阿聯酋航空旅客若於線上辦理登機手續並下載登機證至阿聯酋航空App或Wallet，可先截圖以便出示兌換優惠，避免該登機證於入境後自應用程式中消失。