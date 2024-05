「Naturals by Watsons海藻系列」限時買1送1！攜手海科館加碼推永續抽獎活動

根據統計數據顯示,每年約有1,400萬噸塑膠流入海洋 ,且預估至2050年海洋中的塑膠重量將超過魚類重量 ,這些塑膠汙染將導致每年1億隻海洋生物的死亡。屈臣氏長期關注環境永續,今年屈臣氏旗下的永續嚴選品牌Naturals by Watsons特別從50公里範圍內的亞洲海岸線收集海洋塑膠廢棄物,將其回收並再製成產品包裝,推出全新限量「Naturals by Watsons海藻系列」以實際行動保護海洋環境。此次Naturals by Watsons特別與同樣致力於海洋環境保育的國立海洋科技博物館合作,推出「秀出你的海藻系列 #藍瓶」線上抽獎活動,即日起至6月12日完成指定條件,就有機會抽中市價共1,200元的海科館潮境智能海洋館門票4張。

「Naturals by Watsons海藻系列」包含洗髮、護髮、沐浴、潤膚產品,包裝瓶身採用100%海洋塑膠廢棄物製成,全系列均添加珍貴的深海有機海藻萃取,打造充滿光澤的健康髮膚。此次Naturals by Watsons與國立海洋科技博物館合作,推出「秀出你的海藻系列 #藍瓶」抽獎活動,即日起至6月12日購買「Naturals by Watsons海藻系列」商品,並在屈臣氏的官方Facebook指定貼文下方留言秀出「Naturals by Watsons海藻系列」商品照片,就有機會獲得國立海洋科技博物館的潮境智能海洋館門票4張(市價1,200元),館內有不僅能近距離欣賞多種海洋生物,結合VR打造海底隧道,更有挑高觀賞缸及光影互動設施,透過輕鬆有趣的方式學習海洋知識。同時,海科館也祭出特別活動,凡於活動期間至海科館Facebook社群貼文上留言tag好友,並分享活動資訊就有機會抽到「Naturals by Watsons海藻護髮素」1瓶。