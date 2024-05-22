快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

「Naturals by Watsons海藻系列」限時買1送1！攜手海科館加碼推永續抽獎活動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏推出「Naturals by Watsons海藻系列」，包裝瓶身採100%海洋塑膠廢棄物製成，以實際行動保護海洋環境。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出「Naturals by Watsons海藻系列」，包裝瓶身採100%海洋塑膠廢棄物製成，以實際行動保護海洋環境。圖／屈臣氏提供

根據統計數據顯示，每年約有1,400萬噸塑膠流入海洋 ，且預估至2050年海洋中的塑膠重量將超過魚類重量 ，這些塑膠汙染將導致每年1億隻海洋生物的死亡。屈臣氏長期關注環境永續，今年屈臣氏旗下的永續嚴選品牌Naturals by Watsons特別從50公里範圍內的亞洲海岸線收集海洋塑膠廢棄物，將其回收並再製成產品包裝，推出全新限量「Naturals by Watsons海藻系列」以實際行動保護海洋環境。此次Naturals by Watsons特別與同樣致力於海洋環境保育的國立海洋科技博物館合作，推出「秀出你的海藻系列 #藍瓶」線上抽獎活動，即日起至6月12日完成指定條件，就有機會抽中市價共1,200元的海科館潮境智能海洋館門票4張。

「Naturals by Watsons海藻系列」包含洗髮、護髮、沐浴、潤膚產品，包裝瓶身採用100%海洋塑膠廢棄物製成，全系列均添加珍貴的深海有機海藻萃取，打造充滿光澤的健康髮膚。此次Naturals by Watsons與國立海洋科技博物館合作，推出「秀出你的海藻系列 #藍瓶」抽獎活動，即日起至6月12日購買「Naturals by Watsons海藻系列」商品，並在屈臣氏的官方Facebook指定貼文下方留言秀出「Naturals by Watsons海藻系列」商品照片，就有機會獲得國立海洋科技博物館的潮境智能海洋館門票4張（市價1,200元），館內有不僅能近距離欣賞多種海洋生物，結合VR打造海底隧道，更有挑高觀賞缸及光影互動設施，透過輕鬆有趣的方式學習海洋知識。同時，海科館也祭出特別活動，凡於活動期間至海科館Facebook社群貼文上留言tag好友，並分享活動資訊就有機會抽到「Naturals by Watsons海藻護髮素」1瓶。

即日起至6月12日至屈臣氏網路商店、APP或實體門市購買「Naturals by Watsons海藻系列」即可享買1送1優惠。

Naturals by Watsons海藻洗髮露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻洗髮露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻身體潤膚露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻身體潤膚露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons攜手海科館推出全新「秀出你的海藻系列 #藍瓶」抽獎活動，活動期間完成指定條件就有機會抽中市價共1,200元的海科館潮境智能海洋館門票4張。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons攜手海科館推出全新「秀出你的海藻系列 #藍瓶」抽獎活動，活動期間完成指定條件就有機會抽中市價共1,200元的海科館潮境智能海洋館門票4張。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻護髮素490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻護髮素490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻沐浴露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供
Naturals by Watsons海藻沐浴露490ml，限時特價249元，即日起至6月12日可享買1送1，平均單件125元。圖／屈臣氏提供

博物館 廢棄物 海科館

延伸閱讀

故宮x海科館推出「河海行舟-清明上河圖數位特展」乘載歷史 航向未來

超用心！這國中午餐吃「會考打氣5A++餐」還有必勝豬排

北市攜手海科館推海洋教育 開放國中小認養珊瑚

水母、鯊魚、珊瑚礁魚類 台中海洋館明年首季試營運

相關新聞

愛名人！莎莉賽隆進一步代言DIOR 貝克漢設計BOSS男裝

名人代言不是新聞，現在精品與名人的合作往往更深一層。DIOR宣布2004年以來一直代言J'adore香水的南非影后莎莉賽...

Panasonic掌上型電鬍刀在台開賣 春季新品瞄準年輕世代

現代人選購家電時，越來越注重個人生活品味的展現，其中年輕世代更樂於投資質感消費品來寵愛自己，也讓商品外觀設計顯得格外重要...

金門酒廠總統就職創造新局紀念酒 限量早鳥優惠價出爐

歡慶中華民國第16任總統副總統就職，金門酒廠限量紀念酒「創造新局」同步開賣，且新任總統副總統的就職日，亦是台灣「創造新局...

開業4個月摘星！法國傳奇女廚Anne-Sophie Pic再添一星

法國第四位被加冕米其林三星的女主廚、同時也是廚師世家第四代傳人Anne-Sophie Pic，於香港再添一星。位於中環置...

華航線上旅展最高享82折 還有機會獨得6張不限航點機票

中華航空線上旅展限時優惠中，即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，即將直飛的西雅圖最優惠台幣2萬2...

整條公路都是伸展台！CELINE 2024冬季男裝空降沙漠

CELINE於線上發佈2024冬季男裝時裝秀的影片，一開場就讓人彷彿踏進好萊塢的動作鉅片中：一整排V字隊形的CELINE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。