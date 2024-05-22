百貨迎夏 環球會員獨享3好康、宏匯平日滿3千送1百

百貨夏季檔期開跑，Global Mall環球購物中心於即日起至6月30日展開「年中好物季」檔期，會員獨享三大好康：點數放大最高17倍送、線上會員抽5200元購物金、新會員抽日本大阪自由行。日本人氣超市LOPIA繼2月展店Global Mall中和店後，台灣4號店6月1日進駐新莊宏匯廣場B2，宏匯廣場即日起至6月5日展開夏日購，會員周一至周五全館當日累計消費滿3,000元送100元電子抵用券。

Global Mall活動期間全台八店單筆消費滿688元送限量100點(原消費100元贈1點，相當於點數17倍送)，另周一至周五刷GMpay消費滿額還可享點數3倍送。環球Online則推出「線上會員登入抽5200元購物金」，即日起至6月10日會員只要完成線上登入，即可參加5,200元線上購物金抽獎(抽出1名)。針對新會員也加碼抽「日本大阪自由行」，即日起至6月30日期間加入新會員且不限金額首次消費，即有機會抽中日本大阪單人來回機票+住宿行程抽獎(價值12,000元，共抽出2名)。此外，Global Mall消暑省電大作戰，主打五感清爽涼感，精選防曬保養品、消暑家電及清新柔和服飾5折起。

宏匯廣場即日起至6月5日，超級匯會員周一至周五全館當日累計消費滿3,000即贈100元電子抵用券，持玉山宏匯廣場聯名卡實體卡消費，當日累計滿6,000可兌換市值1,090元的法國MONBENTO雙層便當盒。周末則推出會員限定單筆消費滿2,500元送韓國美妝品牌INNISFREE

品牌好禮， 5月25日至5月26日、6月1日至6月2日送香氛護手霜，每天限量150份、兌完為止。