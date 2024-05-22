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全家便利商店「亞洲啤酒節」登場！獨家開賣台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盛夏之際，全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，眾多指定啤酒任3件82折，更有多款跨界聯名特色啤酒，包含台啤✕乖乖聯名的「奶油椰子啤酒」，入口感受經典熟悉又新穎的滋味；更有台北超人氣酒吧Bar Mood、日本超人氣IP聯名原田治OSAMU GOODS調酒系啤酒，為今夏帶來全新微醺感受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「全家」亞洲啤酒節集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，即日起至6月11日推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠，囊括台灣啤酒、臺虎精釀、WAT、Asahi、KIRIN BAR、Orion等人氣商品，暢飲消暑之際也能省荷包，還能以半價優惠購買FamiCollection麻辣牛雙寶、麻辣花生、麻辣米血糕、麻辣朱雙喜等4款下酒菜。

此外，「全家」更獨家開賣多款跨界聯名特色啤酒，包含台啤✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」、知名酒吧Bar Mood聯名茶立方系列、日本超人氣IP原田治OSAMU GOODS聯名啤酒，將在今夏帶給消費者開醺的味蕾新體驗。首推台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感結合，打造熟悉又新鮮的好味道；6月11日前購買台灣啤酒指定商品任3件，還能以49元加購專屬「全家」設計款500ML提把啤酒杯，數量有限售完為止。

同時「全家」開賣韓國超人氣TERRA啤酒，可搭配真露燒酒，與韓劇中的歐巴、歐逆般來杯沁涼暢快的燒啤，讓微醺夏夜更爽快。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，眾多指定啤酒任3件82折，更獨家開賣日本超人氣IP原田治OSAMU GOODS聯名調酒系啤酒。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，眾多指定啤酒任3件82折，更獨家開賣日本超人氣IP原田治OSAMU GOODS聯名調酒系啤酒。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，獨家開賣台北超人氣酒吧Bar Mood聯名茶立方系列調酒系啤酒，共有紅烏龍茶酒、柚茉莉琴酒兩種口味。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，獨家開賣台北超人氣酒吧Bar Mood聯名茶立方系列調酒系啤酒，共有紅烏龍茶酒、柚茉莉琴酒兩種口味。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，開賣韓國超人氣TERRA啤酒，可搭配真露燒酒，與韓劇中的歐巴、歐逆般來杯沁涼暢快的燒啤。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，開賣韓國超人氣TERRA啤酒，可搭配真露燒酒，與韓劇中的歐巴、歐逆般來杯沁涼暢快的燒啤。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」獨家開賣台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感結合；6月11日前購買指定商品任3件，還能以49元加購專屬「全家」設計款500ML提把啤酒杯，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「亞洲啤酒節」獨家開賣台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感結合；6月11日前購買指定商品任3件，還能以49元加購專屬「全家」設計款500ML提把啤酒杯，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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