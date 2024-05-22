快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通勤、機車族必備 梅雨季造型對策？穿RAINS就好！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為因應梅雨季節的來到，北歐時尚品牌RAINS推出一系列包款、服裝，在機能、造型、輕量化中間找到平衡。圖／RAINS提供
為因應梅雨季節的來到，北歐時尚品牌RAINS推出一系列包款、服裝，在機能、造型、輕量化中間找到平衡。圖／RAINS提供

潮濕、黏膩的濕氣和雨天總是對心情、通勤帶來影響。為因應梅雨季節的來到，來自丹麥的時尚品牌RAINS特別推出一系列防水外套、衣物和包款，主打兼具防雨、防風、輕量化的多重需求，並結合簡約設計，展現實穿、實穿、不退流行的北歐時尚。

最受歡迎的「經典基本款防水外套」是RAINS主推商品，強調防水係數（mmH2O）可達W3，將成為通勤機車騎士在雨衣之外的輕量化之選；「A字剪裁防水外套」則強調腰身，加上整體論闊為上身收束、下擺較寬的剪裁，可修飾身形、 防水係數（mmH2O）同樣達到W3等級。

而主打機能與造型感的RAINS同樣推出多樣化包款，像是「經典防水休閒托特包」 瞄準上班族、除防水外提把再有可收納鑰匙的固定環；「輕量防水捲蓋後背包」則採用聚酯纖維，在耐用度和輕盈之間找到平衡，如果追求機動性，則可考慮RAINS Logo織帶防水斜背包，可手提、肩背、側背，機動性強，適合「趴趴造」 的外勤工作型態。

梅雨只是一種季節型態，且穿上RAINS，將城市當成你的伸展台，而每一粒落下的雨點都像掌聲，為有型清脆喝采。

RAINS 地球綠輕量防水迷你捲蓋後背包，4,680元。圖／RAINS提供
RAINS 地球綠輕量防水迷你捲蓋後背包，4,680元。圖／RAINS提供
經典的黑色輕量化防水迷你後背包，卷蓋、雙肩後背加提把的設計，輕便有型。圖／RAINS提供
經典的黑色輕量化防水迷你後背包，卷蓋、雙肩後背加提把的設計，輕便有型。圖／RAINS提供
RAINS 雪粉白經典防水小型雙肩背長型背包，3,580元。圖／RAINS提供
RAINS 雪粉白經典防水小型雙肩背長型背包，3,580元。圖／RAINS提供
RAINS 和風藍經典防水休閒小型托特包，2,980元。圖／RAINS提供
RAINS 和風藍經典防水休閒小型托特包，2,980元。圖／RAINS提供

梅雨

延伸閱讀

雨彈襲來！明半個台灣「溼答答」雨勢這日趨緩 下周有望迎梅雨季

梅川伊芙！《碧藍航線》7週年新造型只剩下小毛巾 瑟到官方不敢播

梅雨季來了！PChome 24h購物嚴選7大抗潮家電　公布最夯「除濕機機款、品牌」

震災後梅雨季將至 登山注意林道崩塌風險增

相關新聞

「Naturals by Watsons海藻系列」限時買1送1！攜手海科館加碼推永續抽獎活動

根據統計數據顯示，每年約有1,400萬噸塑膠流入海洋 ，且預估至2050年海洋中的塑膠重量將超過魚類重量 ，這些塑膠汙染...

百貨迎夏 環球會員獨享3好康、宏匯平日滿3千送1百

百貨夏季檔期開跑，Global Mall環球購物中心於即日起至6月30日展開「年中好物季」檔期，會員獨享三大好康：點數放...

全家便利商店「亞洲啤酒節」登場！獨家開賣台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」

盛夏之際，全家便利商店「亞洲啤酒節」即日起至6月11日開跑，眾多指定啤酒任3件82折，更有多款跨界聯名特色啤酒，包含台啤...

通勤、機車族必備 梅雨季造型對策？穿RAINS就好！

潮濕、黏膩的濕氣和雨天總是對心情、通勤帶來影響。為因應梅雨季節的來到，來自丹麥的時尚品牌RAINS特別推出一系列防水外套...

GU夏日感謝祭準時登場 必買超優惠價格單品、加贈超萌野餐盒

GU每年在夏、冬兩季都會推出「感謝祭」活動，堪稱是年度最優惠，這季也將於5月24日起準時登場。除了有超值價單品之外，GU此次還與插畫家「廖瑞秋」合作，於指定活動期間完成活動辦法或消費滿額，就有機會獲得貼紙組與限量質感野餐盒，可愛又萌的設計，讓人一眼就喜歡上。

上班太煩心！睡午覺比什麼都重要 貼心小物全攻略

對於上班族來說，各種煩心的事情太多，可以抱怨的事情也太多，這時候睡個午覺，正好能轉換心情與情緒，且根據調查，中午的片刻小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。