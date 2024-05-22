聽新聞
test
0:00 / 0:00
通勤、機車族必備 梅雨季造型對策？穿RAINS就好！
潮濕、黏膩的濕氣和雨天總是對心情、通勤帶來影響。為因應梅雨季節的來到，來自丹麥的時尚品牌RAINS特別推出一系列防水外套、衣物和包款，主打兼具防雨、防風、輕量化的多重需求，並結合簡約設計，展現實穿、實穿、不退流行的北歐時尚。
最受歡迎的「經典基本款防水外套」是RAINS主推商品，強調防水係數（mmH2O）可達W3，將成為通勤機車騎士在雨衣之外的輕量化之選；「A字剪裁防水外套」則強調腰身，加上整體論闊為上身收束、下擺較寬的剪裁，可修飾身形、 防水係數（mmH2O）同樣達到W3等級。
而主打機能與造型感的RAINS同樣推出多樣化包款，像是「經典防水休閒托特包」 瞄準上班族、除防水外提把再有可收納鑰匙的固定環；「輕量防水捲蓋後背包」則採用聚酯纖維，在耐用度和輕盈之間找到平衡，如果追求機動性，則可考慮RAINS Logo織帶防水斜背包，可手提、肩背、側背，機動性強，適合「趴趴造」 的外勤工作型態。
梅雨只是一種季節型態，且穿上RAINS，將城市當成你的伸展台，而每一粒落下的雨點都像掌聲，為有型清脆喝采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言