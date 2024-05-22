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GU夏日感謝祭準時登場 必買超優惠價格單品、加贈超萌野餐盒

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU夏日感謝祭活動，除了有超值價單品之外，GU此次還與插畫家「廖瑞秋」合作，限量質感野餐盒，可愛又萌設計，讓人一眼就喜歡上。圖／GU提供
GU夏日感謝祭活動，除了有超值價單品之外，GU此次還與插畫家「廖瑞秋」合作，限量質感野餐盒，可愛又萌設計，讓人一眼就喜歡上。圖／GU提供

GU每年在夏、冬兩季都會推出「感謝祭」活動，堪稱是年度最優惠，這季也將於5月24日起準時登場。除了有超值價單品之外，GU此次還與插畫家「廖瑞秋」合作，於指定活動期間完成活動辦法或消費滿額，就有機會獲得貼紙組與限量質感野餐盒，可愛又萌的設計，讓人一眼就喜歡上。

從5月24日起為期10天的GU夏日感謝祭，針對喜歡多層次感穿搭感人，推薦女裝垂墜襯衫，下身則可選擇設計乾淨俐落的西裝褲或寬褲，輕鬆穿出簡約風時尚感，而且只要350元就能帶回家。迎接夏季到來，接觸涼感機能的女裝輕型工裝連身裙，不容錯過，同樣於感謝祭期間有著優惠價格。熱門的男裝超寬版工作褲系列，除了經典款之外還有不敗丹寧款，寬鬆版型以及側邊兩個大口袋點綴設計，活動期間也是現折200元。不僅如此，超大容量的柔軟尼龍弧形肩包，500元有找；可自由變化造型的尼龍側邊抽繩包，也是以優惠價提供。而且在活動開跑的前三日，只要消費滿1,500元，就能獲得插畫家「廖瑞秋」設計的限量質感野餐盒，送完為止。

UNIQLO員林首間路面店也將於5月24日正式開幕，集結多款明星商品祭出新店獨家優惠與開幕大放送。圖／UNIQLO提供
UNIQLO員林首間路面店也將於5月24日正式開幕，集結多款明星商品祭出新店獨家優惠與開幕大放送。圖／UNIQLO提供

UNIQLO員林首間路面店也將於5月24日正式開幕，佔地220坪的賣場，提供嶄新寬敞店舖空間，帶來更為舒適的購物體驗，並備有哺乳室及專屬停車場。開幕期間，包括特級彈性AlRism束口褲、AIRism無縫V領長版T恤和DRY-EX快乾T恤等夏季必備服飾，都有獨家優惠。開幕首三日只要消費就得獲得員仙草甘茶，而到5月30日止消費滿2,000元即贈多功能旅行收納袋，藉以回饋在地員林鄉親。

UNIQLO員林大道店，佔地220坪的賣場，提供嶄新寬敞店舖空間，帶來更為舒適的購物體驗。圖／UNIQLO提供
UNIQLO員林大道店，佔地220坪的賣場，提供嶄新寬敞店舖空間，帶來更為舒適的購物體驗。圖／UNIQLO提供

GU女裝尼龍側邊抽繩包，感謝祭期間皆有100元的優惠折扣。圖／GU提供
GU女裝尼龍側邊抽繩包，感謝祭期間皆有100元的優惠折扣。圖／GU提供

GU女裝垂墜襯衫，感謝祭優惠價350元。圖／GU提供
GU女裝垂墜襯衫，感謝祭優惠價350元。圖／GU提供

GU男裝超寬版工作褲系列，感謝祭優惠期間只要790元。圖／GU提供
GU男裝超寬版工作褲系列，感謝祭優惠期間只要790元。圖／GU提供

GU UNIQLO 員林 彰化 野餐

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