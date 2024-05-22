上班太煩心！睡午覺比什麼都重要 貼心小物全攻略

對於上班族來說，各種煩心的事情太多，可以抱怨的事情也太多，這時候睡個午覺，正好能轉換心情與情緒，且根據調查，中午的片刻小睡可以讓大腦更加專注、思路更加清晰，有效提升工作效率。但睡午覺時，總要搭配一些放鬆小物，才能睡個好覺。

HANDS台隆手創館推薦多款小物，工作壓力大，總覺得肩頸痠痛，適合在辦公室使用的智慧溫感無線肩頸按摩器，有著仿真人式八字揉捏，可以按到深層的疲勞點，搭配溫熱功能，午睡時順便按摩，能睡得更好。或是使用石墨烯無線循環溫灸儀，採用石墨烯秒速導熱升溫，3段控溫釋放熱能，可以解決疲勞不適，讓午休更舒服。