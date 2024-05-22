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上班太煩心！睡午覺比什麼都重要 貼心小物全攻略

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HANDS石墨烯循環溫灸儀／2,580元。圖／台隆手創館提供
HANDS石墨烯循環溫灸儀／2,580元。圖／台隆手創館提供

對於上班族來說，各種煩心的事情太多，可以抱怨的事情也太多，這時候睡個午覺，正好能轉換心情與情緒，且根據調查，中午的片刻小睡可以讓大腦更加專注、思路更加清晰，有效提升工作效率。但睡午覺時，總要搭配一些放鬆小物，才能睡個好覺。

HANDS台隆手創館推薦多款小物，工作壓力大，總覺得肩頸痠痛，適合在辦公室使用的智慧溫感無線肩頸按摩器，有著仿真人式八字揉捏，可以按到深層的疲勞點，搭配溫熱功能，午睡時順便按摩，能睡得更好。或是使用石墨烯無線循環溫灸儀，採用石墨烯秒速導熱升溫，3段控溫釋放熱能，可以解決疲勞不適，讓午休更舒服。

睡午覺時，幾乎沒辦法躺下來睡，搭配午睡的小物更重要，Lourdes午睡枕有著3段角度調整及貼心凹洞設計，有效保持穩定睡眠姿勢、避免手麻。如果對於光線敏感的人，可搭配NEEDS雙面涼溫兩用舒眠眼罩，除了遮光之外，還能包覆耳朵，減少噪音干擾，涼感、溫熱雙面兩用，擁有舒眠及舒緩眼睛疲勞感兩種功效，如果對味道過敏，還能噴上雞仔牌芳香消臭力噴劑，香調飄散出層次感的香氣，打造安穩入眠的環境。

HANDS NEEDS雙面涼溫兩用舒眠眼罩／680元。圖／台隆手創館提供
HANDS NEEDS雙面涼溫兩用舒眠眼罩／680元。圖／台隆手創館提供
HANDS智慧溫感無線肩頸按摩器／特價2,990元。圖／台隆手創館提供
HANDS智慧溫感無線肩頸按摩器／特價2,990元。圖／台隆手創館提供
HANDS Lourdes午睡枕／2,280元。圖／台隆手創館提供
HANDS Lourdes午睡枕／2,280元。圖／台隆手創館提供

按摩 睡眠

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