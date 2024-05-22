拿坡里大披薩、5塊雞199元！姓名有「這3字」大可樂1元

趕快把身份證拿出來！「拿坡里披薩．炸雞」自5月23日舉辦2024年中慶，除了有「大披薩199元」、「5塊炸雞199元」等優惠方案，姓名有「拿、坡、里」任一字，還可享「可口可樂1250ml特價1元」加購優惠。

5月23日至6月5日期間，拿坡里為慶祝年中慶，限時推出優惠方案。活動期間外帶或內用大披薩，原價369元，特價199元，現省170元，口味任選；外帶或內用「5塊炸雞」，原價290元，特價199元，現省91元。

除此之外，活動期間持身份證件，且姓名中有「拿、坡、里」任一字，至門市消費任一大披薩或炸雞，加價1元，就可獲得「可口可樂1250ml」1瓶。民眾可以把握機會，輕鬆享用炸雞或披薩。