全家便利商店「哈根達斯冰品特賞抽抽樂」開跑！最高抽「任二件0元」　香草藍莓馬卡龍系列登場

陰雨綿綿的天氣總讓人感到悶熱難耐，全家便利商店即日起端出「Häagen-Dazs哈根達斯冰品特賞抽抽樂」消暑提案為全民降溫，即日起至6月11日於「全家」店舖購買哈根達斯指定冰品任兩件即可抽優惠，有機會抽中0元免費哈根達斯；會員APP同步推出轉盤遊戲，活動期間內天天免費抽優惠。

「全家」與冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯獨家推出「冰品特賞抽抽樂」線上線下雙重活動。即日起至6月11日於「全家」實體店舖購買指定哈根達斯系列冰品任二件，即可參與線下抽獎活動1次（單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽），可抽「任二件85折」、「任二件7折」、「任二件55折」優惠，最高有機會抽中「任二件0元」，包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé驚豔新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋迷你杯」、「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」亦同享優惠，絲滑濃郁的香草冰淇淋，與濃郁黑醋栗、酸甜藍莓醬完美搭配，佐以外酥內軟的馬卡龍，為濃郁與清新帶來精緻平衡。

於此同時，「全家」APP即日起至6月11日同步推出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲」，活動期間會員每天享2次抽獎機會，再抽哈根達斯指定冰品任二件85折、7折、55折及0元優惠券（兌換期限至6月18日）。