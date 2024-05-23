取代3C的最佳解答！陪孩子快樂成長的智慧有聲故事屋首次登台

你家也有3C保姆嗎？隨著少子化與國民收入水準提高，越來越多的新手爸媽更加注重孩子的學齡前教育，但由於高工時、高效率的社會型態，父母陪伴孩子成長的時間越來越少，不少人貪圖方便，直接將手機、平板等複合式的電子產品作為孩子的陪伴玩具，但根據不少兒童專家與教授的研究皆指出，過早暴露在多媒體環境下，可能會對語言發展產生負面影響，更會剝奪與孩子溝通、互動的時間，相反的，讓孩子大量接觸有意義的聽覺訊息，對啟發創造性思維與語言能力至關重要。

kokozi是以開發幼兒有聲教育玩具、啟發幼兒創造力為主的韓國品牌。kokozi源自韓文꼬꼬지(發音：go-go-zi)，意思為「從前從前」，這是很多童話故事的開頭，其產品「kokozi智慧有聲故事屋」上市至今的銷售額已突破台幣 2.4 億元，這次攜手台灣的有.設計團隊，將於5/22(三)在嘖嘖平台上募資，陪伴台灣的孩子展開探索冒險！

kokozi智慧有聲故事屋不只是故事機，更是孩子的玩伴和學伴，當不同角色走進房屋造型的播放器裡，即會播放對應的音檔，孩子也能自行操作的直覺玩法，搭配美學設計外型，獲得德國紅點設計獎肯定。在內容上，kokozi智慧有聲故事屋特別設計了許許多多的角色，以帶有摯友意涵的「arti」為名，每個「arti」都對應著不同的有聲內容，包含了說故事、科學啟蒙、中英雙語、帶動唱、古典音樂等豐富主題，除了原創的可愛造型外，也和許多像是 Pinkfong、Baby Shark、救援小英雄的 Poli 及 Roy 等熱門 IP 合作，每個 IP 授權的 arti 裡，也各自有專屬的版權內容！

(圖/有你共創提供)

而kokozi智慧有聲故事屋與其他故事機最不同也是最大的特色，則是「真正的」可以陪伴孩子成長，透過專屬的APP操作，家長可以在小朋友逐漸長大的過程中，持續更新kokozi團隊為不同年齡層小朋友設計的有聲內容，保證故事永遠聽不膩，每年都有新內容！另外還有能個別錄製有聲內容並播放的「magic arti」，如果爸爸媽媽們有特別想讓孩子接觸的內容，或者只想錄下自己的聲音讓孩子隨時可以播放出來陪伴的話，都是超級貼心且能帶給孩子有趣內容的功能喔！

(圖/有你共創提供)

kokozi智慧有聲故事屋，由有.設計 團隊於5/22(三)在嘖嘖平台進行募資，如果你是新手爸媽或者有朋友喜為人父人母，想送他們一份充滿意義的大禮，那絕對絕對不能錯過來自韓國的kokozi智慧有聲故事屋超早鳥優惠最低57折，讓我們陪伴孩子們一起長大，陪伴他們一起用聲音探索世界吧！詳細商品資訊請見 FB 官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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