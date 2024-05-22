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「每天 我身邊都有綠茶陪伴」大谷翔平全新代言照曝光

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
大谷翔平全新代言照曝光。圖/伊藤園提供
大谷翔平全新代言照曝光。圖/伊藤園提供

大谷翔平全新代言照曝光！伊藤園剛發布消息指出，將正式任命洛杉磯道奇隊的大谷翔平為Oi Ocha品牌全球代言人。這支由伊藤園開發的日本No.1無糖綠茶飲料品牌「Oi Ocha」，同步發布全新廣告。此外，「美粒果」也請來全新代言人劉以豪發表他的夏季飲品私房推薦，以真果汁加氣泡展現三款的新風味。

在「Oi Ocha」全新廣告中， 大谷翔平穿著白色T恤 ，瀟灑地站在種植Oi Ocha原料的廣闊茶田裡，左手拿著一瓶Oi Ocha遠望著遙遠的天空，看起來相當放鬆。大谷翔平也曾公開表示 ，「Oi Ocha一直是自己的好夥伴」，尤其在洛杉磯的生活，Oi Ocha更是始終相伴，因此，他也寫下了感言：「每一天，我的身邊都有綠茶的陪伴。瞬息萬變的時代，品味綠茶的閒暇時光，给予我身心上的支持。願將這份體驗， 一同與伊藤園Oi Ocha傳遞到世界每一個角落。」

另一飲料品牌「美粒果」零加糖鮮果蘇打，也特邀喜愛大自然的劉以豪擔任全新代言人，同時推薦品牌葡萄、蘋果、蜜桃三款新風味，帶來自然清爽感受。

為完美體現三款「真果汁」帶來的自然療癒風味，代言人劉以豪從「花椰菜村村長」搖身一變「自然里里長」，暢飲的同時，他也提及，平時殺青後會給自己放一個假，不論是上山下海，或是跟朋友一起出遠門走走，美粒果零加糖鮮果蘇打都是絕佳搭配。

美粒果零加糖鮮果蘇打特邀喜愛大自然的劉以豪擔任全新代言人。圖/美粒果提供
美粒果零加糖鮮果蘇打特邀喜愛大自然的劉以豪擔任全新代言人。圖/美粒果提供

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