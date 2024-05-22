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超商衝夏日熱商機 全家獨賣台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家亞洲啤酒節登場，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠。全家/提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家亞洲啤酒節登場，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠。全家/提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰涼飲帶動超商進入旺季，超商雙雄全力衝刺夏日熱商機。全家（5903）端出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂」與「亞洲啤酒節」兩大消暑提案，獨家開賣台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒。統一超（2912）日前也推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，舉辦抽抽樂超殺優惠，可望吸引超過千萬人次體驗。

全家亞洲啤酒節登場，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，即日起至6月11日，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠，囊括台灣啤酒、臺虎精釀、WAT、Asahi、KIRIN BAR、Orion等人氣商品，暢飲消暑之際也能省荷包，還能以半價優惠購買FamiCollection麻辣牛雙寶、麻辣花生、麻辣米血糕、麻辣朱雙喜4款下酒菜。

此外，全家獨家開賣多款跨界聯名特色啤酒，包含台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒、知名酒吧Bar Mood聯名茶立方系列、日本超人氣IP原田治OSAMU GOODS聯名啤酒。其中，台灣啤酒✕乖乖聯名「奶油椰子啤酒」，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感結合，熟悉又新鮮的好味道。同時全家開賣韓國超人氣TERRA啤酒，可搭配真露燒酒。

根據外部資料統計，去年入夏月均溫屢創新高，同步帶動冰品業績穩定成長逾1成。7-ELEVEN表示，自今年3月起發動冰品活動，持續針對消費者最愛日韓潮流引進話題新品，積極透過獨家聯名、進口商品雙策略補強冰庫品項結構，創造更多差異化選擇，尤其每年5月最大冰品檔期「國際冰品節」舉辦抽抽樂超殺優惠，至今舉辦逾10年、吸引破千萬人次體驗。

盤點今年必買獨家夯冰，7-ELEVEN表示，去年首賣即造成搶購的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」，限量近8萬個在上市2周內即銷售一空，超萌造型「LOTTE Big西瓜風味冰棒」與「韓國哈密瓜冰淇淋雪糕」主打水果系清爽風味，美味美觀兼具，打卡上傳最有面子；今年初首次登場與老字號冰品小美獨家聯名推出巧敲冰共「石榴香橙綠茶凍」與「藍莓卡士達」雙口味，外層酥脆巧克力脆皮內藏香濃果醬，搭配冰淇淋、茶凍等多層次滋味，美味兼具趣味性，創造全新酷玩食慾享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乖乖 全家 冰品

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