快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

adidas Originals聯手時裝設計師 打造品牌史上最浪漫Samba鞋 蕾絲、細褶裝飾統統有！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals首度與中國時裝設計師Caroline Hu攜手合作，推出一系列利用蕾絲、細褶和如澎裙般裝飾的Samba鞋。圖／adidas Originals提供
adidas Originals首度與中國時裝設計師Caroline Hu攜手合作，推出一系列利用蕾絲、細褶和如澎裙般裝飾的Samba鞋。圖／adidas Originals提供

因為陳冠希的緣故，讓adidas Originals首度與中國時裝設計師Caroline Hu攜手合作，推出一系列利用蕾絲、細褶和如澎裙般裝飾的Samba鞋，還提供粉色配置，浪漫程度破表！

入圍LVMH青年設計師大獎的Caroline Hu於去年上海時裝周期間，被陳冠希引薦因而與adidas Originals有了交集，在今年催生出聯名系列Samba鞋。就如同她秋冬系列時裝主題「Reverie（遐想）」一樣，Caroline Hu擅長打破原有物件既定輪廓，同時加入極為女性化的元素，並藉此來探討人與人之間的距離和空間，於是她把這樣的概念延伸到與adidas Originals的合作。不同於其他聯名，Caroline Hu採用大量的蕾絲、細褶，甚至還有像雞冠花輪廓的綴飾，都被運用在鞋身上，模糊你我認知的招牌Samba鞋元素。設計師創造出一層朦朧而柔軟的「外殼」，為人們提供了一種安全感，寓意高遠，但外觀仍十分討喜又浪漫，讓人想迫不及待入手。

WNBA球星Sabrina Ionescu和她的Sabrina 2籃球鞋。圖／Nike提供
WNBA球星Sabrina Ionescu和她的Sabrina 2籃球鞋。圖／Nike提供

Nike在去年為WNBA三分王Sabrina Ionescu打造首雙戰靴，絕美配色讓不運動的人也很想要。今年Nike則帶來全新Sabrina 2簽名籃球鞋，重量減輕28克、且不犧牲支撐性、穩定性。進化過的Sabrina 2鞋，也是Nike首雙採用Cushlon 3.0泡棉中底籃球鞋；而且設計以環繞鞋面的「S」形框架為亮點，搭配複雜縫線和刺繡圖案，用以致敬Sabrina的名字和背號。配色不像初代那樣清新，但同樣延續了紫色調，並搭配黑色拼接，點綴在鞋側的Swoosh Logo更有閃耀的視覺效果。

adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，6,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，6,200元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，6,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，6,200元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Caroline Hu Samba鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供

進化過的Sabrina 2鞋，也是Nike首雙採用Cushlon 3.0泡棉中底籃球鞋，而且設計以環繞鞋面的「S」形框架為亮點，搭配複雜縫線和刺繡圖案。圖／Nike提供
進化過的Sabrina 2鞋，也是Nike首雙採用Cushlon 3.0泡棉中底籃球鞋，而且設計以環繞鞋面的「S」形框架為亮點，搭配複雜縫線和刺繡圖案。圖／Nike提供

Nike WNBA adidas 名字 籃球 設計師 陳冠希

延伸閱讀

婁峻碩帥搭adidas Originals復古跑鞋 笑稱「穿這雙感覺可以回到過去！」

修杰楷秀升級面料 adidas炎夏運動依舊有型

女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

放下美國2.5億豪宅不住 陳冠希攜妻女長住東京

相關新聞

上班太煩心！睡午覺比什麼都重要 貼心小物全攻略

對於上班族來說，各種煩心的事情太多，可以抱怨的事情也太多，這時候睡個午覺，正好能轉換心情與情緒，且根據調查，中午的片刻小...

全家便利商店「哈根達斯冰品特賞抽抽樂」開跑！最高抽「任二件0元」　香草藍莓馬卡龍系列登場

陰雨綿綿的天氣總讓人感到悶熱難耐，全家便利商店即日起端出「Häagen-Dazs哈根達斯冰品特賞抽抽樂」消暑提案為全民降...

拿坡里大披薩、5塊雞199元！姓名有「這3字」大可樂1元

趕快把身份證拿出來！「拿坡里披薩．炸雞」自5月23日舉辦2024年中慶，除了有「大披薩199元」、「5塊炸雞199元」等...

「每天 我身邊都有綠茶陪伴」大谷翔平全新代言照曝光

大谷翔平全新代言照曝光！伊藤園剛發布消息指出，將正式任命洛杉磯道奇隊的大谷翔平為Oi Ocha品牌全球代言人。這支由伊藤...

adidas Originals聯手時裝設計師 打造品牌史上最浪漫Samba鞋 蕾絲、細褶裝飾統統有！

因為陳冠希的緣故，讓adidas Originals首度與中國時裝設計師Caroline Hu攜手合作，推出一系列利用蕾絲、細褶和如澎裙般裝飾的Samba鞋，還提供粉色配置，浪漫程度破表！

搶攻南台灣 虎航高雄旅展全線單程未稅799元起

2024高雄市旅行公會國際旅展24日至27日在高雄展覽館舉行，台灣虎航推出全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷價外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。