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adidas Originals聯手時裝設計師 打造品牌史上最浪漫Samba鞋 蕾絲、細褶裝飾統統有！
因為陳冠希的緣故，讓adidas Originals首度與中國時裝設計師Caroline Hu攜手合作，推出一系列利用蕾絲、細褶和如澎裙般裝飾的Samba鞋，還提供粉色配置，浪漫程度破表！
入圍LVMH青年設計師大獎的Caroline Hu於去年上海時裝周期間，被陳冠希引薦因而與adidas Originals有了交集，在今年催生出聯名系列Samba鞋。就如同她秋冬系列時裝主題「Reverie（遐想）」一樣，Caroline Hu擅長打破原有物件既定輪廓，同時加入極為女性化的元素，並藉此來探討人與人之間的距離和空間，於是她把這樣的概念延伸到與adidas Originals的合作。不同於其他聯名，Caroline Hu採用大量的蕾絲、細褶，甚至還有像雞冠花輪廓的綴飾，都被運用在鞋身上，模糊你我認知的招牌Samba鞋元素。設計師創造出一層朦朧而柔軟的「外殼」，為人們提供了一種安全感，寓意高遠，但外觀仍十分討喜又浪漫，讓人想迫不及待入手。
Nike在去年為WNBA三分王Sabrina Ionescu打造首雙戰靴，絕美配色讓不運動的人也很想要。今年Nike則帶來全新Sabrina 2簽名籃球鞋，重量減輕28克、且不犧牲支撐性、穩定性。進化過的Sabrina 2鞋，也是Nike首雙採用Cushlon 3.0泡棉中底籃球鞋；而且設計以環繞鞋面的「S」形框架為亮點，搭配複雜縫線和刺繡圖案，用以致敬Sabrina的名字和背號。配色不像初代那樣清新，但同樣延續了紫色調，並搭配黑色拼接，點綴在鞋側的Swoosh Logo更有閃耀的視覺效果。
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