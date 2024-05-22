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搶攻南台灣 虎航高雄旅展全線單程未稅799元起

聯合報／ 記者甘芝萁
台灣虎航在今年高雄旅展推出全線促銷單程未稅799元起優惠票價。圖/台灣虎航提供
台灣虎航在今年高雄旅展推出全線促銷單程未稅799元起優惠票價。圖/台灣虎航提供

2024高雄市旅行公會國際旅展24日至27日在高雄展覽館舉行，台灣虎航推出全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷價外，更加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。親赴現場還有機會抽中台灣虎航來回機票或是折抵金等豐富獎品。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。

而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康，敬請把握機會。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位(A25)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份的豐富好禮，更多相關訊息請參見活動頁

台灣虎航 旅展 機票

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