提前為奧運之旅做準備 Apple交通卡宣布支援法國巴黎Navigo卡 iPhone在手搭車超簡單

來自世界各地的遊客將在今年夏天湧入法國，為奧運盛事一同慶賀，而蘋果也趕在這個重要的日子到來之前，宣布與Île-de-France Mobilités合作，使用者現在可以用最簡單、安全且保障隱私的方式，將「Navigo卡」新增至「Apple錢包」，並且購買在巴黎地區搭乘大眾運輸工具的票證。乘客可以透過Île-de-France Mobilités iOS app或直接從「Apple 錢包」購買交通票，然後用iPhone或Apple Watch感應並搭乘。此外，本週開始，「Apple地圖」也將於巴黎提供即時大眾運輸資訊，幫助使用者在城市中導航。

即日起，使用者可以開啟「錢包」app、點一下新增 (+) 按鈕、選擇「交通卡」並按照指示操​​作，藉此快速輕鬆地將Navigo卡新增至「錢包」，使用者不再需要使用售票機或至零售商加值Navigo卡，只要從Île-de-France Mobilités iOS app購買任何票證或在Apple「錢包」中選取票證即可。

乘客只要在「Apple錢包」選取Navigo卡，按一下「更多」(...) 按鈕，然後選擇「購買票卡」，即可購買「 t+」、「 t+ Reduced Price」、「OrlyBus」、「RoissyBus Tickets」及「Navigo Day Pass」等大眾交通票證，甚至可以啟用「快速模式」，只需將iPhone或Apple Watch靠近讀卡機即可在巴黎搭乘大眾運輸，無需解鎖或喚醒裝置。透過iPhone的省電模式，即使顧客的裝置需要充電，仍然可以用來搭乘大眾運輸工具。

同樣從本週開始，「Apple地圖」將提供巴黎地鐵、RER、巴黎路面電車、RATP公車等系統的即時大眾運輸資訊。透過「地圖」中的即時大眾運輸資訊，巴黎的使用者可以查看詳細的時間表、即時出發和到達時間，以及系統連結，有助於規劃旅程，像是停開和延遲等資訊也會主動提醒用戶。