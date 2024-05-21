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華碩首款Copilot+PC「ASUS Vivobook S 15」售價5萬有找預購再送早鳥大禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新一代ASUS Vivobook S 15支援AI的增強功能，包括可強化燈光及背景模糊效果的Windows Studio Effects。圖／華碩提供
新一代ASUS Vivobook S 15支援AI的增強功能，包括可強化燈光及背景模糊效果的Windows Studio Effects。圖／華碩提供

迎接AI PC世代，華碩終於亮相首款新世代新品ASUS Vivobook S 15，搭載Qualcomm Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS，是搭載最新Windows AI功能與華碩獨家AI應用程式的Copilot+PC，透過整合式Qualcomm Oryon CPU為使用者提升絕佳工作效率，感受硬體加速帶來的嶄新AI體驗。建議售價49,900元，即日起開放預購，6月底前購機登錄送早鳥大禮包，內含原廠延長保固半年、65W GaN充電器及行李托特包，總價值4,289元。

ASUS Vivobook S 15是華碩首款導入最新Windows AI功能的Copilot+PC，Snapdragon X Elite處理器內建Qualcomm Hexagon NPU，可在裝置端進行高速AI處理，節省能源、確保資料安全。最高1 TB PCIe 4.0 SSD及32 GB 8448 MHz LPDDR5X RAM記憶體，高速存取更有效率。1.42公斤的重量以及14.7公釐厚度，70Wh電池最高提供18小時續航力，並配備15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕及Harman Kardon認證音響。

專用Copilot鍵一秒叫出AI智能助理，幫使用者更快解決各式疑難雜症，新一代支援AI的增強功能包括可強化燈光及背景模糊效果的「Windows Studio Effects」、ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測功能實現智能調光，螢幕隨使用者移開視線時變暗，智能鎖定於使用者離開時自動鎖定、返回時解鎖。此外，ASUS Vivobook S 15更是首款搭載華碩獨家AI應用程式StoryCube的裝置，透過AI排序、更智慧編輯管理檔案。

ASUS Vivobook S 15還整合多項先進功能，包括「即時字幕」在通訊時將語音即時轉為英文字幕；全新Cocreator支援NPU應用，輸入文字或圖片指定即可生成各式圖像；「回顧」功能只需輸入關鍵字，即可即時查找資料。

ASUS Vivobook S 15搭載Qualcomm Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS。圖／華碩提供
ASUS Vivobook S 15搭載Qualcomm Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS。圖／華碩提供
ASUS Vivobook S 15是華碩首款搭載Windows AI功能的Copilot+PC。圖／華碩提供
ASUS Vivobook S 15是華碩首款搭載Windows AI功能的Copilot+PC。圖／華碩提供

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