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英國國宴指定御用 御鹿干邑經典珍釀登陸台灣

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「HINE Antique XO」建議售價6,900元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Antique XO」建議售價6,900元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立於1763年的HINE御鹿干邑，是少數位於法國干邑大香檳區內的一級莊園，也是英國皇室唯一指定干邑品牌；由英國女王伊莉莎白二世欽定，獲准於瓶身上標記皇家烙印徽章，並通過每五年一次的審核，自1962年起至今日始終保有這項殊榮，成為英國國宴、婚禮唯一指定御用干邑。

2024 年HINE御鹿干邑迎來經典珍釀，在台灣舉辦盛大活動，特別展示全球限量250瓶的「HINE 御鹿250周年紀念干邑」，以及陳年超過60年載的「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」。原廠總代表HINE御鹿干邑全球商務營運總監Per Even Allaire，特地遠從法國來台共襄盛舉。

「HINE御鹿250周年紀念干邑」來自100%大香檳區干邑一級園，選用非同凡響的1953年份干邑，當時的家族傳人François Hine和Robert Hine，將這一頂級年份單獨陳放在家族珍藏酒窖中，靜候熟成。經歷60年光陰，酒液呈現有如金黃寶石般的酒液色澤，在風味方面，蜜桃蛋塔的迷人氣息，與剛成熟的榛子、洋槐蜜香巧妙交融，後段香調變幻為清新的柑橘、小荳蔻和皮革，脫俗優雅，尾韻綿長。

「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」同樣來自100%大香檳區干邑一級園，陳年超過60年載，包括19世紀末的珍貴窖藏。這款干邑將蜜棗、丁香花苞和無花果乾的香氣融為一體，洋溢著東方風情的豐饒與辛香。細品之後，薑餅和風乾葡萄的氣息縈繞，彷彿講述著令人難忘的不朽傳說。

此外活動也安排三款HINE Rare、HINE Cigar XO、HINE Antique XO 純飲，無論是干邑愛好者還是初次嘗試的人，都能從中體會到法國干邑的無盡魅力。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國國宴指定御用御鹿干邑，來台舉辦盛大活動。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國國宴指定御用御鹿干邑，來台舉辦盛大活動。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Rare」建議售價2,400元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 
「HINE Rare」建議售價2,400元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 
「HINE御鹿250周年紀念干邑」建議售價48,800元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE御鹿250周年紀念干邑」建議售價48,800元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」建議售價42,800元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」建議售價42,800元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Cigar XO」建議售價4,200元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HINE Cigar XO」建議售價4,200元。圖／悅盛國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國宴 法國 英國女王

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