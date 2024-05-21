英國國宴指定御用 御鹿干邑經典珍釀登陸台灣

創立於1763年的HINE御鹿干邑，是少數位於法國干邑大香檳區內的一級莊園，也是英國皇室唯一指定干邑品牌；由英國女王伊莉莎白二世欽定，獲准於瓶身上標記皇家烙印徽章，並通過每五年一次的審核，自1962年起至今日始終保有這項殊榮，成為英國國宴、婚禮唯一指定御用干邑。

2024 年HINE御鹿干邑迎來經典珍釀，在台灣舉辦盛大活動，特別展示全球限量250瓶的「HINE 御鹿250周年紀念干邑」，以及陳年超過60年載的「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」。原廠總代表HINE御鹿干邑全球商務營運總監Per Even Allaire，特地遠從法國來台共襄盛舉。

「HINE御鹿250周年紀念干邑」來自100%大香檳區干邑一級園，選用非同凡響的1953年份干邑，當時的家族傳人François Hine和Robert Hine，將這一頂級年份單獨陳放在家族珍藏酒窖中，靜候熟成。經歷60年光陰，酒液呈現有如金黃寶石般的酒液色澤，在風味方面，蜜桃蛋塔的迷人氣息，與剛成熟的榛子、洋槐蜜香巧妙交融，後段香調變幻為清新的柑橘、小荳蔻和皮革，脫俗優雅，尾韻綿長。

「HINE Talent御鹿瑰寶干邑」同樣來自100%大香檳區干邑一級園，陳年超過60年載，包括19世紀末的珍貴窖藏。這款干邑將蜜棗、丁香花苞和無花果乾的香氣融為一體，洋溢著東方風情的豐饒與辛香。細品之後，薑餅和風乾葡萄的氣息縈繞，彷彿講述著令人難忘的不朽傳說。

此外活動也安排三款HINE Rare、HINE Cigar XO、HINE Antique XO 純飲，無論是干邑愛好者還是初次嘗試的人，都能從中體會到法國干邑的無盡魅力。