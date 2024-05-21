海陸料理＋高空美景！饗賓全新鐵板燒「旨醞」插旗新莊

饗賓餐旅繼打造「饗A Joy」之後，自即日起於新莊宏匯 i-Tower打造全新鐵板燒品牌「旨醞」，店內以北海道干貝、南非活鮑魚、日本北寄貝、日本和牛菲力等食材，打造豐富的鐵板燒套餐，並結合高空景緻，為用餐時光增添浪漫與食趣。

作為饗賓餐旅的最新品牌，「旨醞」位於新莊宏匯 i-Towe的38樓，整體營造出地窖般的沉穩氣息，並透過帶著皮革香氣的品牌調香，增添大人系的成熟氛圍，同時也以石材、木質調性交錯，再以色彩線條、綠色植栽點綴。全店空間共198坪，規劃有60席座位，其中包含3個包廂。透過3面環繞的落地窗，賓客也能俯瞰林口台地，或是遠眺台北101、淡水河口與桃園機場的飛機起落。

餐點部份，旨醞打造依午、晚餐時段打造不同套餐，午餐為8道式，晚餐則為10道式。擔任套餐開場的「福爾摩沙」以慢粹6小時的番茄澄清湯為基底，搭配胭脂蝦與墨魚絲，讓海味與番茄酸感相互呼應。「青青成熟時」則是將幼嫩的貝比生菜相佐熟成24個月的伊比利豬火腿、無花果等配料，再以蔭豆豉粉增添鹹香。

「雙生共舞」以地瓜葉為底座，再以北海道生食級干貝、蛤蜊相互搭配，並且淋上蛤蜊醬汁與魚子醬點綴，帶來豐富甜鮮的風情。。「慢慢山海」則是取用活體日本北寄貝、鮮筍，並且淋上由老母雞湯、金華火腿等食材慢火熬煮的高湯，讓湯汁突顯出貝肉鮮甜。

「金鱗百魅」將帶鱗馬頭魚煎至表皮金黃酥脆，再以味噌魚介醬汁、藤椒油提味。「濤濤」取澳洲岩龍蝦為主角，搭配晚香玉筍、蠔乾牡蠣醬，讓土地與大海的風味巧妙結合。另外還能品嚐到「Prime肋眼捲剝皮辣椒跟起司」、「A5和牛菲力．Prime牛小排．腐乳．鹽之花」兩款「甘旨濃」牛肉料理，藉由具有在地情感的剝皮辣椒、豆腐乳等元素，為料理帶來土地的連結。最後並以「豐禾日粒」與甜點作為結尾。

旨醞的午間菜單每套2,680元，晚餐則為3,280元。晚餐菜色增加「大海擁抱」與「化雲丹」兩道料理。前者選用南非活鮑魚搭配蜜蓮藕，再以昆布柴魚醬汁賦味，可在甜鹹風味中享受鮑魚彈牙的口感。至於「化雲丹」則是以洋菇醬調味的茶碗蒸為基底，搭配上濃郁的馬糞海膽與鮭魚卵，帶來溫潤又具層次的享受。

【旨醞】

地址：新北市新莊區思源路555號38樓