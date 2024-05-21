日本九州豐前市設聯絡處 國高中海外旅行優先選台灣

日本九州福岡縣豐前市今天正式來台設立台北聯絡處，豐前市長後藤元秀表示，除了會在台灣展開旅遊推廣活動外，全市的國高中海外修學旅行也會優先選擇來台。

位於日本九州北方的福岡縣豐前市，為了加強與台灣各界經貿文化交流以及宣傳豐前市的好山好水與風土民情，今天在豐前市長後藤元秀主持下，正式揭牌成立台北聯絡處。

根據福岡縣豐前市台北聯絡處發布的新聞稿，後藤元秀表示，豐前市是台灣永遠的好朋友，也是第一個在議會通過支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的城市，這次在台設立聯絡處，將由一般社團法人日本國際交流協會會長李奇嶽擔任特聘顧問負責台北聯絡處的運作。

後藤元秀表示，未來除了在台灣將有旅遊推廣外，也將安排台商赴日經商或設廠的鼓勵措施，且全市的國高中海外修學旅行也會優先選擇來台。

李奇嶽指出，今年7月將安排豐前市最有文化代表性，也被日本政府核定為重要無形文化財、擁有千年傳承的「豐前神樂」來台公益演出。