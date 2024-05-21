高價鐵板燒市場火熱 吃到飽龍頭饗賓集團搶進

近幾年台灣高價位鐵板燒市場風起雲湧，吸引各大餐飲集團搶攻，繼初魚、王品集團、婚宴業者新天地之外，台灣吃到飽龍頭「饗賓集團」也宣布進軍，開出新品牌「旨醞」，預估單店年營收可突破新台幣億元。

台灣千元以上的高價鐵板燒市場，一年營收規模已近百億元，吸引各大餐飲集團搶攻，「初魚鐵板燒」雖定位高價，但受消費者青睞，展店氣勢強，陸續進駐許多精華百貨餐飲櫃位，數年內全台已開出15家左右的門市。

「饗賓集團」今天宣布正式開出高價鐵板燒新品牌「旨醞」，首店插旗新北市新莊，饗賓集團看好鐵板燒品類潛力，預估單店年營收可破新台幣億元。

目前「饗賓集團」旗下有11個品牌、83家據點，其中有6個吃到飽自助餐品牌，包括饗食天堂、饗饗、旭集、饗 A Joy等，近30個分店，為台灣吃到飽連鎖餐飲龍頭。

饗賓指出，今年預計總展店數為15家，全台將達到98間門市的規模；去年總營收為85億元，按照今年預計展店數，預估營業額可達到110億元。

除此之外，在台灣鐵板燒市場耕耘已久的王品集團在夏慕尼、hot 7之後，2022年推出日式高價鐵板燒品牌「阪前」，首家門店位於台北市中山區，預估5年內全台陸續展店至13家的規模。

中台灣婚宴龍頭新天地鎖定高價餐飲市場進攻，於2022年11月首度開出「樂葵法式鐵板燒」，目前已在自家台中宴會廳開設兩家分店，第3家店則首度北上插旗台北信義區開出百貨店型。