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雅柏免稅獨家「煙霧之蹤」最新版 桃機期間限定店登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」即日起至6月30日，於桃園機場第二航廈打造期間限定店。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」即日起至6月30日，於桃園機場第二航廈打造期間限定店。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭艾雷島的雅柏（Ardbeg）單一麥芽威士忌免稅獨家系列「煙霧之蹤（Smoketrails）」，今年的探索旅程來到充滿優雅浪漫氛圍的南法隆河區，限量推出全新免稅獨家酒款「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版 （Ardbeg Smoketrails : Côte Rôtie Edition） 」酒款，以羅第丘酒桶進行熟成，酒精濃度46%，單瓶容量1000毫升，建議售價3,070元。

雅柏免稅獨家系列「煙霧之蹤」由雅柏皇家釀酒廠吉祥物Shortie，化身天際探險家，遍佈全世界找尋最適合「煙霧之蹤」系列的完美橡木桶；繼西班牙曼薩尼亞版（Manzanilla Edition）之後，這次Shortie 降落充滿優雅浪漫氛圍的南法——羅第丘紅酒桶的家鄉，打造強烈而醇厚的酒液。即日起至6月30日，「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」更於桃園機場第二航廈（出境海關櫃檯旁）打造期間限定店，邀請民眾一起品飲最新的煙霧之蹤。

雅柏首席製酒師比爾．梁思敦博士表示：「『雅柏煙霧之蹤：羅第丘版』是一款酒體飽滿、擁有強烈風格的限量版酒款。酒液入口後，先浮現的是炭烤朝鮮薊及胡椒調和出無與倫比的風味，伴隨樟腦的溫暖香氣逐漸退散由沁涼的薄荷取而代之。焦油味與淡淡煙燻蔓越莓和黑醋栗的微妙果味並存，接著濃郁的黑巧克力香氣迴圈層層交疊成柔美的翻糖。隨後是持久的煙燻餘韻，伴隨著脆脆的培根皮和木煙。

比爾．梁思敦博士同時指出：「這是一款精美又獨特的酒款，旅行中的雅柏粉絲們，別忘了在行李箱中為它挪出一個空間，把此款迷人風味又附有收藏價值的雅柏威士忌帶回家。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」單瓶容量1000毫升，建議售價3,070元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」單瓶容量1000毫升，建議售價3,070元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏限量推出全新免稅獨家酒款「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏限量推出全新免稅獨家酒款「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」於免稅通路專賣。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏煙霧之蹤：羅第丘版」於免稅通路專賣。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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