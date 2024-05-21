橋本環奈也熱愛 Asahi Dry Crystal輕冽啤酒在台開賣

日本Asahi朝日集團旗下第一大啤酒品牌Asahi Super Dry，一直致力於持續創新與突破，因應年輕世代的輕飲潮流，2023年10月率先在日本推出「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」，不僅保留了 ASAHI SUPER DRY 經典的暢快口感，更強調低糖、低熱量、低酒精，開啟3低新革命。自今年5月起，「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」特別導入台灣，於各大通路陸續開賣，同時邀請台灣人熟悉的千年一遇美少女橋本環奈為品牌代言人，使台灣成為日本以外首發上市的海外市場。

「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」在台灣有兩種容量包裝，500毫升版本於7-ELEVEN、全家便利商店販售，單罐售價68元；350毫升6入組於全聯福利中心、家樂福、大潤發 、美廉社、楓康超市上市，售價288元。即日起至2024年6月30日為止，凡購買「ASAHI DRY CRYSTAL 輕冽啤酒」、並於ASAHI LINE帳號完成發票登錄，就有機會抽中東京來回機票，一張發票就是一次中獎機會，買越多、中獎機率越高。

輕享版「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」以北極星啤酒花、高度發酵釀造、生（非加熱）製法研發而成，在3.5%低酒精度之下，達到低糖（-70%糖）、低熱量（-40%熱量）目標，讓消費者可以不必擔心攝取過多的糖質、熱量和酒精，輕鬆享受啤酒。

在代言人的選擇上，與Asahi Super Dry的福山雅治、吳彥祖、鈴木一郎等人的精英形象不同，「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」訴求更年輕的消費族群，因此2023年日本上市時找來了在年輕世代中的人氣男星吉澤亮，今年更加入台灣人也非常熟悉的千年一遇美少女橋本環奈。外表可愛個性直率的橋本環奈，在日本演藝圈以熱愛喝啤酒著稱，家中甚至還備有家用生啤機，方便每天工作結束後可以來上一杯，享受一天的幸福時刻。

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