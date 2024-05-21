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S.T. Dupont Fire X新系列 3D立體雕刻酷帥摩登

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Fire X系列傳統雪茄剪，8,200元。圖／迪生提供
Fire X系列傳統雪茄剪，8,200元。圖／迪生提供

源自法國的紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont），推出全新Fire X系列，受到S.T. Dupont皮具系列中備受歡迎的X-Bag的啟發，以現代前衛的線條重新詮釋了經典的火頭扭索圖案。系列囊括經典Slimmy打火機和Twiggy打火機、Line D Eternity書寫工具與雪茄剪等時尚配件，象徵品牌大膽獨特、勇於創新的生活態度。

Fire X系列配件表面上裝飾圖形化的大型「X」造型，標誌性的扭索紋工藝被放大為宏觀視覺享受，均是品牌精湛工藝的結晶：在打火機系列中，Ligne 2 Small採用金工技術製作其3D立體的「X」，並在打火機背面進行全面地雕刻，更是首款鐫刻新版ST DUPONT logo於上頂蓋的打火機。在書寫工具上，Initial系列在筆蓋上應用獨特的三角形裝飾技術，以印刷後再上漆的工序，在技術與美學上都體現了全然的創新。

Fire X系列Ligne 2 Small打火機銀色款，46,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Ligne 2 Small打火機銀色款，46,500元。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新Fire X系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新Fire X系列。圖／迪生提供
Fire X系列Line D Eternity原子筆，23,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Line D Eternity原子筆，23,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Ligne 2 Small打火機黑色款，46,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Ligne 2 Small打火機黑色款，46,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Ligne 2 Small打火機金色款，46,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Ligne 2 Small打火機金色款，46,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Line D Eternity中型鋼珠筆，25,500元。圖／迪生提供
Fire X系列Line D Eternity中型鋼珠筆，25,500元。圖／迪生提供

X 品牌

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