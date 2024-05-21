這幾款藍牙耳機有夠潮 Marshall經典皮革紋設計太勸敗

無線藍牙耳機不只要好聽、長續航，任何場合拿出來使用都好看的時尚潮流外型更是年輕族群選購時的重要標準。音響品牌Marshall以其出色音質及經典復古外型，深受音樂人和潮流控喜愛，近年更緊抓無線聆聽趨勢，持續推出藍牙系列新品。最新亮相的「Major V藍牙耳罩式耳機」，以及「Minor IV真無線藍牙耳機」，延續同樣的復古風格，音質提升同時擁有更長續航力，讓使用者隨時隨地享受音樂不斷電。

Major V藍牙耳罩式耳機此次升級超長100小時播放續航力，還支援無線充電，攜帶外出使用更無負擔。而新增的自定義M功能鍵，更方便使用者自訂常用功能，不用拿起手機就能輕鬆調整。Minor IV真無線藍牙耳機，則是提供最長30小時的無線續航，且使用充電盒充電15分鐘，即可獲得約3小時續航力，耳機和耳機柄經全新調整，配戴角度更加貼合耳道，長時配戴也舒適，還具有防水功能更是加分。

另外一個也是從音響聲學起家的品牌soundcore，最近則是發表了Space One降噪藍牙耳罩式耳機，簡潔俐落造型設計，採用40mm動圈單體打造細膩音質，支援LDAC技術，可降低外界噪音達98%，並且搭載自適應降噪功能。特別的是，支援HearID聽紋辨識，藉由分析使用者的聽力特徵，提供個人化專屬調音，還可透過soundcore APP設定專屬操控手勢，自由調節EQ模式。