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休長假嘍！TOD'S 24夏季鞋包 草編打造清爽體感好愜意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S Kate白色皮革豆豆鞋，26,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S Kate白色皮革豆豆鞋，26,500元。圖／TOD'S提供

每到夏天，熱烈的艷陽總帶來遠行與度假的好心情。義大利時尚品牌TOD’S推出2024夏季系列，以大地色系、柔軟質感、皮革或棉麻織物為素材發表了當季新款鞋履和包款，進而為下一趟的歐洲長程旅行，完美啟程。

好走好穿的鞋履將是旅行中最重要的單品，Kate白色皮革豆豆鞋以品牌經典的Gommino豆豆鞋底，帶來具有彈力的腳底回饋感，鞋履表面並具有TOD’S的Kate金屬釦飾。女性鞋款則首推Kate厚底草編高跟涼鞋，並有咖啡、黑色雙色可供選擇，厚底隱形增高，搭配上百褶長裙後、自然散發了歐洲南部的鄉間情懷。

隨身的包款則有Double Up迷你編織手提背包與T Timeless拉菲草編織托特包兩款新品，前者以淺白色編織搭配壓印以TOD’S圖騰的皮標，可隨手置放小物，中型的T Timeless拉菲草編織托特包則運用雙色的拉菲草編織，正和夏日的沙灘無違和融入。一旦欣賞細節，更有TOD’S自豪的嚴選皮革與精細手縫細節，並以大容量帶來收納與負重的巧妙平衡。T字帶扣則可保護包款開關、提防「小手」，而無論肩背或手提，愜意和時髦，都將成為旅行的唯一風格指南。

古城、豔陽和遠方，帶來愜意的夏日度假聯想。圖／TOD'S提供
古城、豔陽和遠方，帶來愜意的夏日度假聯想。圖／TOD'S提供
TOD'S Double Up迷你編織手提斜背包，49,300元。圖／TOD'S提供
TOD'S Double Up迷你編織手提斜背包，49,300元。圖／TOD'S提供
TOD'S T Timeless拉菲草編中型托特包，11萬9,300元。圖／TOD'S提供
TOD'S T Timeless拉菲草編中型托特包，11萬9,300元。圖／TOD'S提供
柔軟皮革、度假感的棉麻與編織，成為TOD'S的2024夏季設計主軸。圖／TOD'S提供
柔軟皮革、度假感的棉麻與編織，成為TOD'S的2024夏季設計主軸。圖／TOD'S提供
TOD'S Kate棕色草編高跟涼鞋，33,100元。圖／TOD'S提供
TOD'S Kate棕色草編高跟涼鞋，33,100元。圖／TOD'S提供

品牌 義大利

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