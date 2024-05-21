休長假嘍！TOD'S 24夏季鞋包 草編打造清爽體感好愜意
每到夏天，熱烈的艷陽總帶來遠行與度假的好心情。義大利時尚品牌TOD’S推出2024夏季系列，以大地色系、柔軟質感、皮革或棉麻織物為素材發表了當季新款鞋履和包款，進而為下一趟的歐洲長程旅行，完美啟程。
好走好穿的鞋履將是旅行中最重要的單品，Kate白色皮革豆豆鞋以品牌經典的Gommino豆豆鞋底，帶來具有彈力的腳底回饋感，鞋履表面並具有TOD’S的Kate金屬釦飾。女性鞋款則首推Kate厚底草編高跟涼鞋，並有咖啡、黑色雙色可供選擇，厚底隱形增高，搭配上百褶長裙後、自然散發了歐洲南部的鄉間情懷。
隨身的包款則有Double Up迷你編織手提背包與T Timeless拉菲草編織托特包兩款新品，前者以淺白色編織搭配壓印以TOD’S圖騰的皮標，可隨手置放小物，中型的T Timeless拉菲草編織托特包則運用雙色的拉菲草編織，正和夏日的沙灘無違和融入。一旦欣賞細節，更有TOD’S自豪的嚴選皮革與精細手縫細節，並以大容量帶來收納與負重的巧妙平衡。T字帶扣則可保護包款開關、提防「小手」，而無論肩背或手提，愜意和時髦，都將成為旅行的唯一風格指南。
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