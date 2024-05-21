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神秘藍色展現帥氣 甜茶為香奈兒拍新影片曝光帥到炸
帥氣的甜茶又有新影片曝光了！擔任香奈兒藍色男性香氛系列形象大使的提摩西．夏勒梅 (TIMOTHÉE CHALAMET) ，與國際名導馬丁．史柯西斯 (Martin Scorsese) 再度合作，最新的形象影片曝光了，在片中，甜茶飾演大明星，在藍色氛圍的城市中，看著自己另外拍攝的影片，展現出自在迷人的帥氣模樣，同時代表著追尋自我的道路上，唯有自信相伴。
馬丁史柯西斯與提摩西夏勒梅是首度合作，在片中呈現出一場自我覺察之旅，大導演執導的短片中，從多重面向描繪一名正在努力開拓人生道路的男性，面對鎂光燈與多樣化的內在，總可能讓人看不清楚真面目，但是甜茶在其中，展現坦率個性與無與倫比的魅力。
在片中，試圖探討演員面對當今世界，名氣與過度曝光，讓演員迷失自我，但真實卻仍是對於藝術的追求，這也是馬丁史柯西斯想要探討的重點之一。
全片以黑白色調為主，搭配藍色調的出現，巧妙敘述出名人光鮮形象與黑暗面的二元，藍色則代表著希望，最後甜茶陷入充滿魅力的神秘藍色之中，與內心真相坦然相見，呼應香奈兒藍色男性香氛系列，如同他在片中所說，「你會深入自己內在，你找到自己，只有在那之後，妳才能自由成為真實的自己」。
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