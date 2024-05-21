舒淇、安海瑟薇羅馬同框 歡慶寶格麗140周年
1884年創立於羅馬的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水等共超過500件薈萃多重面向精湛藝術的傑作，向過去140年的歷史致敬。包括品牌大使舒淇、安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲等人都現身羅馬，歡慶這個重要的里程碑時刻。
集大成之作無疑是品牌140年來最貴重的鑽石珠寶：Serpenti Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，項鍊共鑲嵌七顆成色D FL的Type IIA等級全美鑽石，均來自同一顆鑽石原石，原石重逾200克拉，切割後共計140克拉，每一克拉都代表品牌歷史上的每一年。除了純淨剔透的七顆水滴形主鑽，這款曠世鉅作的項鍊前後經歷五個月、耗時2,800小時製作，共鑲嵌近700顆長棍形切割的配鑽，鉑金底座以蜿蜒的立體波浪結構彰顯水滴形切割鑽石，靈活的蛇首攀蜒至項鍊背面成為扣環，象徵永恆。品牌特地選則以鑽石為主角，象徵突破以往以彩寶文明的既定印象，體現品牌持續追求突破的精神。
●靈蛇蛻變 經典新貌
以靈蛇為主角的項鍊是這系列的焦點。延續Serpenti Aeterna項鍊如波浪般撫媚靈動線條的Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪頂級藍寶石與鑽石項鍊，以純粹的藍白雙色讓人聚焦38.93克拉枕形斯里蘭卡藍寶石，Sapphire Brocade藍寶石錦緞頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊大膽的配色是寶格麗的標誌，運用耗時2年所搜羅到的13顆枕形切割藍寶石彰顯傳承140年來的精湛技術。Serpenti Chiseled靈蛇雕刻頂級彩寶與鑽石項鍊則以羅馬古典雕像為靈感勾勒蛇身，將莓紅色調的77.78克拉蛋面梨形切割紅碧璽啣在蛇口之中，氣勢磅礡。
寶格麗歷史上的經典設計也都以全新面貌出現在這系列的高級珠寶作品中。Aurea Chandra球形頸鍊以五排玫瑰金與密鑲鑽石球體交錯排列重新演繹寶格麗1980年代的Chandra系列，Tubogas Flower of Time時光花卉頂級祖母綠、紅碧璽與鑽石項鍊，則運用品牌獨樹一幟的Tubogas設計作為項鍊，聚焦以紅碧璽與密鑲鑽石簇擁的31.07克拉橢圓形切割尚比亞祖母綠。領片式的Bvlgari Lotus Cabochon寶格麗蛋面切割蓮花彩寶與鑽石項鍊，運用品牌最負盛名的蛋面切割寶石編織而成，營造出奢華效果。
●珠寶表捕捉夏日煙火 珠寶包實現多重配戴
珠寶腕表中，Fuochi D'Artificio煙火系列捕捉義大利夏夜的熠熠星光，寶格麗純熟地運用各色繽紛彩色寶石，並靈活交錯玫瑰金、白 K 金、鈦金屬與鉑金等多樣材質，刻畫煙火迸發絢麗的圖樣，所有腕表均搭載Piccolissimo微型手上鍊機械機芯。巧妙融入藍色鈦金屬的Fuochi D'Artificio Manchette珠寶腕表費時超過1,450小時打造，Fenice鳳凰頂級珠寶腕表則將時間隱藏在9.78克拉帕拉依巴碧璽之下，淋漓刻畫振翅欲飛的神鳥姿態。
同時發表的一系列共16款頂級珠寶包款，每一款皆由珍稀材質製作，附有Serpenti靈蛇或Monete古幣系列的獨特珠寶細節，例如以Midnight Plum午夜莓果色亮面短吻鱷魚皮製作的Aeterna Serpenti Pallini手提包，就搭配了兩款可替換及拆卸的蛇首釦環：一款鑲嵌紅寶石與鑽石的蛇首靈感來自標誌性的「pallini」金珠技術，另一款蛇首則完全鑲滿密鑲鑽石，包款另附一條密鑲白K金項鍊能拆換叩頭作為吊墜配戴。品牌亦同時發表Aeterna Serpenti Fiamma與Aeterna Serpenti Anima兩款香水，由由調香大師Yann Vasnier創作，配穆拉諾手工珠寶香水瓶。
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