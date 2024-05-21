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舒淇、安海瑟薇羅馬同框 歡慶寶格麗140周年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway與舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway與舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供

1884年創立於羅馬的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水等共超過500件薈萃多重面向精湛藝術的傑作，向過去140年的歷史致敬。包括品牌大使舒淇、安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲等人都現身羅馬，歡慶這個重要的里程碑時刻。

寶格麗全球總裁Jean-Christoph Babin與寶格麗全球代言人劉亦菲、Anne Hathaway、Priyanka Chopra Jonas、舒淇、寶格麗品牌大使森星Hikari Mori出席寶格麗 全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗
寶格麗全球總裁Jean-Christoph Babin與寶格麗全球代言人劉亦菲、Anne Hathaway、Priyanka Chopra Jonas、舒淇、寶格麗品牌大使森星Hikari Mori出席寶格麗 全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗

集大成之作無疑是品牌140年來最貴重的鑽石珠寶：Serpenti Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，項鍊共鑲嵌七顆成色D FL的Type IIA等級全美鑽石，均來自同一顆鑽石原石，原石重逾200克拉，切割後共計140克拉，每一克拉都代表品牌歷史上的每一年。除了純淨剔透的七顆水滴形主鑽，這款曠世鉅作的項鍊前後經歷五個月、耗時2,800小時製作，共鑲嵌近700顆長棍形切割的配鑽，鉑金底座以蜿蜒的立體波浪結構彰顯水滴形切割鑽石，靈活的蛇首攀蜒至項鍊背面成為扣環，象徵永恆。品牌特地選則以鑽石為主角，象徵突破以往以彩寶文明的既定印象，體現品牌持續追求突破的精神。

寶格麗全球品牌代言人舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供

●靈蛇蛻變 經典新貌

以靈蛇為主角的項鍊是這系列的焦點。延續Serpenti Aeterna項鍊如波浪般撫媚靈動線條的Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪頂級藍寶石與鑽石項鍊，以純粹的藍白雙色讓人聚焦38.93克拉枕形斯里蘭卡藍寶石，Sapphire Brocade藍寶石錦緞頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊大膽的配色是寶格麗的標誌，運用耗時2年所搜羅到的13顆枕形切割藍寶石彰顯傳承140年來的精湛技術。Serpenti Chiseled靈蛇雕刻頂級彩寶與鑽石項鍊則以羅馬古典雕像為靈感勾勒蛇身，將莓紅色調的77.78克拉蛋面梨形切割紅碧璽啣在蛇口之中，氣勢磅礡。

寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供

寶格麗歷史上的經典設計也都以全新面貌出現在這系列的高級珠寶作品中。Aurea Chandra球形頸鍊以五排玫瑰金與密鑲鑽石球體交錯排列重新演繹寶格麗1980年代的Chandra系列，Tubogas Flower of Time時光花卉頂級祖母綠、紅碧璽與鑽石項鍊，則運用品牌獨樹一幟的Tubogas設計作為項鍊，聚焦以紅碧璽與密鑲鑽石簇擁的31.07克拉橢圓形切割尚比亞祖母綠。領片式的Bvlgari Lotus Cabochon寶格麗蛋面切割蓮花彩寶與鑽石項鍊，運用品牌最負盛名的蛋面切割寶石編織而成，營造出奢華效果。

●珠寶表捕捉夏日煙火 珠寶包實現多重配戴

寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供

珠寶腕表中，Fuochi D'Artificio煙火系列捕捉義大利夏夜的熠熠星光，寶格麗純熟地運用各色繽紛彩色寶石，並靈活交錯玫瑰金、白 K 金、鈦金屬與鉑金等多樣材質，刻畫煙火迸發絢麗的圖樣，所有腕表均搭載Piccolissimo微型手上鍊機械機芯。巧妙融入藍色鈦金屬的Fuochi D'Artificio Manchette珠寶腕表費時超過1,450小時打造，Fenice鳳凰頂級珠寶腕表則將時間隱藏在9.78克拉帕拉依巴碧璽之下，淋漓刻畫振翅欲飛的神鳥姿態。

同時發表的一系列共16款頂級珠寶包款，每一款皆由珍稀材質製作，附有Serpenti靈蛇或Monete古幣系列的獨特珠寶細節，例如以Midnight Plum午夜莓果色亮面短吻鱷魚皮製作的Aeterna Serpenti Pallini手提包，就搭配了兩款可替換及拆卸的蛇首釦環：一款鑲嵌紅寶石與鑽石的蛇首靈感來自標誌性的「pallini」金珠技術，另一款蛇首則完全鑲滿密鑲鑽石，包款另附一條密鑲白K金項鍊能拆換叩頭作為吊墜配戴。品牌亦同時發表Aeterna Serpenti Fiamma與Aeterna Serpenti Anima兩款香水，由由調香大師Yann Vasnier創作，配穆拉諾手工珠寶香水瓶。

BVLGARI Fuochi d’Artificio Manchette煙火頂級珠寶手鐲神秘腕表，搭載BVL 100 Piccolissimo手上鍊微型機械機芯，玫瑰金與藍色鈦金屬鑲嵌2.93克拉圓形混合切割紅寶石、藍寶石、紅碧璽、黃色剛玉、錳鋁榴石、坦桑石、沙弗萊石、粉色與綠色碧璽、拓帕石、紫水晶、紅寶石、橄欖石、祖母綠、鑽石。 圖／寶格麗提供
BVLGARI Fuochi d’Artificio Manchette煙火頂級珠寶手鐲神秘腕表，搭載BVL 100 Piccolissimo手上鍊微型機械機芯，玫瑰金與藍色鈦金屬鑲嵌2.93克拉圓形混合切割紅寶石、藍寶石、紅碧璽、黃色剛玉、錳鋁榴石、坦桑石、沙弗萊石、粉色與綠色碧璽、拓帕石、紫水晶、紅寶石、橄欖石、祖母綠、鑽石。 圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌7顆梨形切割D FL Type IIA等級鑽石總重約140.00克拉、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌7顆梨形切割D FL Type IIA等級鑽石總重約140.00克拉、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌7顆梨形切割D FL Type IIA等級鑽石總重約140.00克拉、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Aeterna靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌7顆梨形切割D FL Type IIA等級鑽石總重約140.00克拉、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna Serpenti Pallini午夜莓果色鱷魚皮手提包，白K金Serpenti蛇頭，蛇眼鑲嵌2顆黑色縞瑪瑙，配兩款可替換及拆卸的蛇首釦環：第一款蛇首以18K白金打造，鑲嵌總重達7.3克拉的密鑲鑽石和22顆弧圓形切割紅寶石；第二款蛇首則完全鑲滿密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna Serpenti Pallini午夜莓果色鱷魚皮手提包，白K金Serpenti蛇頭，蛇眼鑲嵌2顆黑色縞瑪瑙，配兩款可替換及拆卸的蛇首釦環：第一款蛇首以18K白金打造，鑲嵌總重達7.3克拉的密鑲鑽石和22顆弧圓形切割紅寶石；第二款蛇首則完全鑲滿密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Sapphire Echo靈蛇藍寶石回音頂級藍寶石與鑽石項鍊，白K金鑲嵌2顆梨形切割斯里蘭卡藍寶石各重約37.34克拉、鑽石、藍寶石、祖母綠。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Sapphire Echo靈蛇藍寶石回音頂級藍寶石與鑽石項鍊，白K金鑲嵌2顆梨形切割斯里蘭卡藍寶石各重約37.34克拉、鑽石、藍寶石、祖母綠。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪可拆卸式頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌38.93克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪可拆卸式頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌38.93克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna Monete富士鱷魚皮手提包，以頂級黃K金Monete古幣（西元前225至214年）作為扣環，鑲嵌於六邊形黃K金鑲座中，以密鑲鑽石環繞襯托；釦環可拆卸作為吊墜配戴，並可與另一個黃K金及密鑲鑽石的替代配件互換。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna Monete富士鱷魚皮手提包，以頂級黃K金Monete古幣（西元前225至214年）作為扣環，鑲嵌於六邊形黃K金鑲座中，以密鑲鑽石環繞襯托；釦環可拆卸作為吊墜配戴，並可與另一個黃K金及密鑲鑽石的替代配件互換。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪可拆卸式頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌38.93克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sapphire Aeterna Waves藍寶石永恆波浪可拆卸式頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌38.93克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sequence of Eternity永恆序列頂級紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌8.92與8.06克拉橢圓形切割莫三比克紅寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Sequence of Eternity永恆序列頂級紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌8.92與8.06克拉橢圓形切割莫三比克紅寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas Flower of Time時光花卉黃K金Tubogas項鍊，黃K金鑲嵌31.07克拉橢圓形切割尚比亞祖母綠、紅碧璽、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas Flower of Time時光花卉黃K金Tubogas項鍊，黃K金鑲嵌31.07克拉橢圓形切割尚比亞祖母綠、紅碧璽、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fenice鳳凰頂級珠寶神秘腕錶，搭載BVL 100 Piccolissimo手上鍊微型機械機芯，白K金與玫瑰金鑲嵌9.78克拉梨形切割帕拉伊巴碧璽、藍寶石、粉色與紫色剛玉、紅寶石、坦桑石、帕拉依巴碧璽、海水藍寶、堇青石、粉色石榴石與玫瑰榴石、粉色與紅碧璽、紫水晶與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fenice鳳凰頂級珠寶神秘腕錶，搭載BVL 100 Piccolissimo手上鍊微型機械機芯，白K金與玫瑰金鑲嵌9.78克拉梨形切割帕拉伊巴碧璽、藍寶石、粉色與紫色剛玉、紅寶石、坦桑石、帕拉依巴碧璽、海水藍寶、堇青石、粉色石榴石與玫瑰榴石、粉色與紅碧璽、紫水晶與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Chiseled靈蛇雕刻頂級紅碧璽與鑽石項鍊，白K金鑲嵌77.78克拉蛋面梨形切割紅碧璽、紅碧璽、縞瑪瑙、紫水晶、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Chiseled靈蛇雕刻頂級紅碧璽與鑽石項鍊，白K金鑲嵌77.78克拉蛋面梨形切割紅碧璽、紅碧璽、縞瑪瑙、紫水晶、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mosaic of Time時光馬賽克頂級彩寶與鑽石戒指，頂級玫瑰金鑲嵌5.79克拉枕形切割帕拉伊巴碧璽 、綠松石、縞瑪瑙、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mosaic of Time時光馬賽克頂級彩寶與鑽石戒指，頂級玫瑰金鑲嵌5.79克拉枕形切割帕拉伊巴碧璽 、綠松石、縞瑪瑙、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Anne Hathaway出席寶格麗全新頂級AETERNA系列羅馬揭幕盛會。圖／寶格麗提供

珠寶 鑽石

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