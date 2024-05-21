「卡地亞・時之結晶」展覽亮相首爾DDP 以空間刻畫時間

自即日起至6月30日止，卡地亞（CARTIER）於首爾東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza，簡稱DDP）舉辦「卡地亞・時之結晶」展覽，是繼2019年在東京國立新美術館首度登場之後再度展出。展覽共呈獻約300件藝術作品，包括來自品牌典藏系列的歷史經典，以及私人收藏分享的未公開當代創作。展覽透過三種以「時間」為主軸發展出的觀點，包括「色彩與素材變幻」、「形式與設計」以及「擁抱世界的好奇心」，回顧卡地亞風格的持續演變。

首爾展覽設計與東京展覽相同，由杉本博司以及榊田倫之攜手創立的新素材研究所（NMRL）負責空間策劃，他們秉持「舊材質、新觀點」為設計原則，創造出以時間意識為主軸的獨特展覽空間。而這次也特別與與卡地亞長期支持的韓國傳統文化研究機構Onjium／Arumjigi文化保護基金會合作，在展覽空間中點綴代表文化傳承的韓國傳統素材，每個章節尾端都以韓國及日本骨董搭配卡地亞珠寶並列呈現，對照出別具深意的鑑賞趣味。

展覽以起點的巨型時鐘點明主題，並巧妙以逆時針方向運作倒述時間演進。穿越開場裝置後，進入「時間的空間」圓形空間，展出重點為體現品牌技術與巧思的神秘鐘與稜鏡鐘。在第一章 「色彩與素材變幻」的展間中，日本扁柏製作的展示櫃和韓國紗布營造出奇幻的宮廷感，展示卡地亞如運用工藝使用各種材料和色彩。代表性的水果錦囊項鍊就體現了藍寶石和祖母綠等大膽組合鮮艷寶石的手法。寶石雕刻、琺瑯、金屬珠粒工藝，以及被譽為「藝術大師」等級的花卉細工與麥稈鑲嵌工藝也可在此一窺究竟。