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新莊媳婦神隊友要來了 「日本人氣超市」LOPIA宏匯廣場店6月開幕

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LOPIA超市台灣4號店將6月1日進駐宏匯廣場B2。記者江佩君／攝影
LOPIA超市台灣4號店將6月1日進駐宏匯廣場B2。記者江佩君／攝影

日本人氣超市LOPIA進駐新莊宏匯廣場開幕日確定，LOPIA超市台灣4號店將6月1日進駐宏匯廣場B2。

宏匯廣場LOPIA占地近250坪，共分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、多樣生鮮肉品、種類豐富的外帶熟食如便當、現烤披薩，更有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等，可以說是外食族福音，也會是新莊媳婦的神隊友。

LOPIA開幕優惠包括6月1日至6月日實用保冷袋單個優惠價100元(原價300元)，每日限量販售；黑毛和牛A5系列指定品項優惠9折起，單筆消費滿2,061元以上還可再參加抽獎。

日本超市LOPIA跨海來台展店催出好口碑，今年更計畫大舉展店10家以上，繼首店台中LaLaport後，接著展店桃園JC PARK，今年雙北首店進駐環球購物中心中和店2月1日開幕，110坪的營業空間開幕一個月就繳出業績破千萬的好成績。

日本 生鮮 超市

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