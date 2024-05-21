坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了
坎城影展期間，無數明星、電影人齊聚一堂，於此同時包含古馳（GUCCI）、巴黎世家（Balencaiga）、Bottega Veneta的開雲集團（Kering Group）也在日前舉辦了Women In Motion開雲之夜晚宴；有別於影展紅毯、活動中的爭奇鬥豔，完美示範了得體、高級感、盛重的三合為一。
開雲集團「大家長」、董事長兼CEO的François-Henri Pinault和法國影壇天后伊莎貝雨蓓（Isabelle Hupper）都選擇了Balenciaga，前者身穿黑色的燕尾服Tuxedo，黑西裝、白襯衫、黑色領結，穩重、不突兀，是主人家的大器風範；去年8月成為Balenciaga品牌大使的Isabelle Hupper身上則是一套Balenciaga 2024 Collection的高領合身皮革連身長裙，得宜的肩線、長裙擺，都展現了Balenciaga精準的輪廓，加上黑色皮革的典雅光澤，無形中散發著老牌影星的天后氣韻；此外穿著Balenciaga的還有德國女星Diane Krugger，藍色長襬上衣具有宛如花苞盛開的結構，但同色系七分裙再微微斜岔，有戲劇效果、卻又不顯浮誇，得體。
去年甫獲得小金人肯定的奧斯卡影后楊紫瓊則身穿一套出自Bottega Veneta（以下簡稱BV）的酒紅色皮革連身裙的下擺具有流動感極強、宛如舞會般的皮革流蘇裝飾，加上左右手的RICHARD MILLE RM 037鑽表和BV的Knot包，展現了融合東西方的熱情。
而一旦提到千萬名表，自然不能忘記高級珠寶正是女性最好的晚宴妝扮亮點，像是韓韶禧（Han So-Hee）與莎瑪海耶克（Salma Hayek）身上便都選擇了Boucheron高級珠寶；其中身為開雲集團「老闆娘」的Salma Hayek全身共配戴了Serpent Boheme耳環、Art Deco風格手環，並以一只Paris Vu Du 26系列戒指最為搶眼，主石除使用大克拉數主石、再適以黑漆、鑽石鑲嵌，展現「董娘」的母儀天下。
而身為Boucheron品牌代言人的韓韶禧也在服裝上精心巧思，淡綠色洋裝上具有花卉效果般的刺繡工藝，正呼應身上Boucheron高級珠寶、2024年新款The Power of Couture系列的Col（衣領）項鍊，訂價約5,815萬元，是一棟「戴」在身上的豪宅。該系列不僅帶有名稱直觀的權力之意，更具女性自我賦權的延伸指涉，也像韓韶禧穿戴上高級珠寶後的風格素寫：甜美也從容、堅定自信。
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