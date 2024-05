坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了

坎城影展期間,無數明星、電影人齊聚一堂,於此同時包含古馳(GUCCI)、巴黎世家(Balencaiga)、Bottega Veneta的開雲集團(Kering Group)也在日前舉辦了Women In Motion開雲之夜晚宴;有別於影展紅毯、活動中的爭奇鬥豔,完美示範了得體、高級感、盛重的三合為一。

開雲集團CEO兼董事François-Henri Pinault。圖/Balenciaga提供

開雲集團「大家長」、董事長兼CEO的François-Henri Pinault和法國影壇天后伊莎貝雨蓓(Isabelle Hupper)都選擇了Balenciaga,前者身穿黑色的燕尾服Tuxedo,黑西裝、白襯衫、黑色領結,穩重、不突兀,是主人家的大器風範;去年8月成為Balenciaga品牌大使的Isabelle Hupper身上則是一套Balenciaga 2024 Collection的高領合身皮革連身長裙,得宜的肩線、長裙擺,都展現了Balenciaga精準的輪廓,加上黑色皮革的典雅光澤,無形中散發著老牌影星的天后氣韻;此外穿著Balenciaga的還有德國女星Diane Krugger,藍色長襬上衣具有宛如花苞盛開的結構,但同色系七分裙再微微斜岔,有戲劇效果、卻又不顯浮誇,得體。

Isabelle Hupper身穿Balenciaga出席開雲晚宴,同時耳畔的Boucheron鑽石耳環則以樹葉般的有機輪廓、呼應坎城影展經典的棕櫚葉圖騰。圖/Boucheron提供

去年甫獲得小金人肯定的奧斯卡影后楊紫瓊則身穿一套出自Bottega Veneta(以下簡稱BV)的酒紅色皮革連身裙的下擺具有流動感極強、宛如舞會般的皮革流蘇裝飾,加上左右手的RICHARD MILLE RM 037鑽表和BV的Knot包,展現了融合東西方的熱情。

楊紫瓊身穿Bottega Veneta並手戴RICHARD MILLE鑽表出席Women In Motion晚宴。圖/Bottega Veneta提供

而一旦提到千萬名表,自然不能忘記高級珠寶正是女性最好的晚宴妝扮亮點,像是韓韶禧(Han So-Hee)與莎瑪海耶克(Salma Hayek)身上便都選擇了Boucheron高級珠寶;其中身為開雲集團「老闆娘」的Salma Hayek全身共配戴了Serpent Boheme耳環、Art Deco風格手環,並以一只Paris Vu Du 26系列戒指最為搶眼,主石除使用大克拉數主石、再適以黑漆、鑽石鑲嵌,展現「董娘」的母儀天下。

韓韶禧(Han So-Hee)。圖/Boucheron提供