快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
坎城影展期間，開雲集團舉辦了Women In Motion晚宴，並廣邀歐美與亞洲明星出席。圖／Boucheron、Balenciaga提供（合成圖）
坎城影展期間，開雲集團舉辦了Women In Motion晚宴，並廣邀歐美與亞洲明星出席。圖／Boucheron、Balenciaga提供（合成圖）

坎城影展期間，無數明星、電影人齊聚一堂，於此同時包含古馳（GUCCI）、巴黎世家（Balencaiga）、Bottega Veneta的開雲集團（Kering Group）也在日前舉辦了Women In Motion開雲之夜晚宴；有別於影展紅毯、活動中的爭奇鬥豔，完美示範了得體、高級感、盛重的三合為一。

開雲集團CEO兼董事François-Henri Pinault。圖／Balenciaga提供
開雲集團CEO兼董事François-Henri Pinault。圖／Balenciaga提供

開雲集團「大家長」、董事長兼CEO的François-Henri Pinault和法國影壇天后伊莎貝雨蓓（Isabelle Hupper）都選擇了Balenciaga，前者身穿黑色的燕尾服Tuxedo，黑西裝、白襯衫、黑色領結，穩重、不突兀，是主人家的大器風範；去年8月成為Balenciaga品牌大使的Isabelle Hupper身上則是一套Balenciaga 2024 Collection的高領合身皮革連身長裙，得宜的肩線、長裙擺，都展現了Balenciaga精準的輪廓，加上黑色皮革的典雅光澤，無形中散發著老牌影星的天后氣韻；此外穿著Balenciaga的還有德國女星Diane Krugger，藍色長襬上衣具有宛如花苞盛開的結構，但同色系七分裙再微微斜岔，有戲劇效果、卻又不顯浮誇，得體。

Isabelle Hupper身穿Balenciaga出席開雲晚宴，同時耳畔的Boucheron鑽石耳環則以樹葉般的有機輪廓、呼應坎城影展經典的棕櫚葉圖騰。圖／Boucheron提供
Isabelle Hupper身穿Balenciaga出席開雲晚宴，同時耳畔的Boucheron鑽石耳環則以樹葉般的有機輪廓、呼應坎城影展經典的棕櫚葉圖騰。圖／Boucheron提供

去年甫獲得小金人肯定的奧斯卡影后楊紫瓊則身穿一套出自Bottega Veneta（以下簡稱BV）的酒紅色皮革連身裙的下擺具有流動感極強、宛如舞會般的皮革流蘇裝飾，加上左右手的RICHARD MILLE RM 037鑽表和BV的Knot包，展現了融合東西方的熱情。

楊紫瓊身穿Bottega Veneta並手戴RICHARD MILLE鑽表出席Women In Motion晚宴。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊身穿Bottega Veneta並手戴RICHARD MILLE鑽表出席Women In Motion晚宴。圖／Bottega Veneta提供

而一旦提到千萬名表，自然不能忘記高級珠寶正是女性最好的晚宴妝扮亮點，像是韓韶禧（Han So-Hee）與莎瑪海耶克（Salma Hayek）身上便都選擇了Boucheron高級珠寶；其中身為開雲集團「老闆娘」的Salma Hayek全身共配戴了Serpent Boheme耳環、Art Deco風格手環，並以一只Paris Vu Du 26系列戒指最為搶眼，主石除使用大克拉數主石、再適以黑漆、鑽石鑲嵌，展現「董娘」的母儀天下。

韓韶禧（Han So-Hee）。圖／Boucheron提供
韓韶禧（Han So-Hee）。圖／Boucheron提供

而身為Boucheron品牌代言人的韓韶禧也在服裝上精心巧思，淡綠色洋裝上具有花卉效果般的刺繡工藝，正呼應身上Boucheron高級珠寶、2024年新款The Power of Couture系列的Col（衣領）項鍊，訂價約5,815萬元，是一棟「戴」在身上的豪宅。該系列不僅帶有名稱直觀的權力之意，更具女性自我賦權的延伸指涉，也像韓韶禧穿戴上高級珠寶後的風格素寫：甜美也從容、堅定自信。

德國女星Diane Krugger。圖／Balenciaga提供
德國女星Diane Krugger。圖／Balenciaga提供
開雲集團「老闆娘」的Salma Hayek全身配戴了Boucheron的Serpent Boheme耳環、Art Deco風格骨董鑽石手環與Paris Vu Du 26系列高級珠寶戒指。圖／Boucheron提供
開雲集團「老闆娘」的Salma Hayek全身配戴了Boucheron的Serpent Boheme耳環、Art Deco風格骨董鑽石手環與Paris Vu Du 26系列高級珠寶戒指。圖／Boucheron提供
楊紫瓊手上配戴的RICHARD MILLE 037鑽表相似款情境照，以橢圓形的修長表殼、精密複雜的機芯為特色。圖／RICHARD MILLE提供
楊紫瓊手上配戴的RICHARD MILLE 037鑽表相似款情境照，以橢圓形的修長表殼、精密複雜的機芯為特色。圖／RICHARD MILLE提供
Boucheron Paris Vu Du 26系列戒指，訂價約1,070萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Paris Vu Du 26系列戒指，訂價約1,070萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron 2024年新款The Power of Couture系列的Col（衣領）高級珠寶項鍊，訂價約5,815萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron 2024年新款The Power of Couture系列的Col（衣領）高級珠寶項鍊，訂價約5,815萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶Broderies耳環，訂價約655萬元。 圖／Boucheron提供
Boucheron Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶Broderies耳環，訂價約655萬元。 圖／Boucheron提供

坎城影展 珠寶

延伸閱讀

路邊驚見大咖天后開金口！認愛6年吐近況

玖壹壹春風新片闖坎城 自招拍攝「每天很不開心」

春風前進坎城「鎖喉」柯震東有CP感 撞臉大片男主角

古天樂劉俊謙「九龍城寨」轟動坎城 吳慷仁柯震東現身

相關新聞

坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了

坎城影展期間，無數明星、電影人齊聚一堂，於此同時包含古馳（GUCCI）、巴黎世家（Balencaiga）、Bottega...

超市化身美術館！Mia C'bon手繪台灣地景展覽限店推出 VR展同步上線

超市化身美術館，到Mia C'bon採買生活用品也能與藝術來一場浪漫相遇！即日起至6月30日，Mia C'bon台北美麗...

為留人才JINS眼鏡祭出全員加薪 驗光師薪資最高漲幅達12.5%

在高物價的現在來說，穩定加薪是許多上班族最關心的公司福利之一，而來自日本的眼鏡品牌JINS為維持品牌在市場的競爭力，宣布自七月起全體同仁不分職位全員加薪，其中驗光師薪資漲幅最高達12.5%，這更是品牌連續第二年提漲薪資，讓許多人都羨慕。

風靡全亞洲路跑賽事來襲！「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起報名

深耕跑者市場的智慧穿戴領導品牌Garmin以創新科技獨步全球，開創跑步科學，提供業界最完善的跑步生態系統全面支持跑者，每...

王偉忠身邊的神秘咖！ 揭開孫小毛的秘密 「謝謝大家收看」高雄早鳥優惠啟售

由王偉忠監製並主演的舞台劇「謝謝大家收看」將於明年三月八日、九日婦女節於高雄衛武營追加巡迴三場演出，21日中午12:00開始出售限定高雄場的「超早鳥優惠票」，許多觀眾對將劇中出現近四十年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢，還會跳舞、對話與合唱，十分驚喜！所有秘密都在台中、高雄的演出裡，歡迎觀眾進場揭秘。

男版《天鵝湖》編舞家馬修．伯恩 最新鉅作《羅密歐與茱麗葉》演出熱賣中

馬修．伯恩創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、並曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，也是第一位在現代舞領域獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）並獲封騎士爵位的藝術家——將於今年七月領軍當代最具關注度的「新冒險舞團」首度來台演出寫下當代舞蹈劇場里程碑的《羅密歐與茱麗葉》！反叛跳脫舊有框架，以嶄新的思維，拋開你我熟知的故事，注入新的活水，用不同的情緒、舞蹈肢體、聲音，述說炙熱青春狂戀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。