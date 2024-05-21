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超市化身美術館！Mia C'bon手繪台灣地景展覽限店推出 VR展同步上線

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供

超市化身美術館，到Mia C'bon採買生活用品也能與藝術來一場浪漫相遇！即日起至6月30日，Mia C'bon台北美麗華店、台北和平店與「唯你小舖」合作，在店內展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，還有2024年Mia C'bon限定版1,000片拼圖，全台限量700盒滿額加價購。另外，VR虛擬實境展覽也同步上線，完成VR展覽任務就有機會抽中唯你小舖「喝的」明信片。

Mia C'bon不只進口高端食材、蔬果、用品，也精選許多在地農產品銷售，提供民眾多元的選擇，近期包括520總統就職國宴菜單指定當令水果嘉義極光哈密瓜、38度金門高粱美德就職紀念酒都正在店舖限量熱銷中。為了打造購物新境界，讓藝術融入生活，消費者在店內挑選日常所需時，不妨抬起頭欣賞貨架上的地景手繪插畫，感受台灣文化魅力。

插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。Mia C'bon相信最美好的藝術來自於每個人的日常生活，因此化身成為當代藝術貼近大眾的新型態展間，在貨架與走道間展出與社會充滿文化連結的作品，讓人們在超市添補三餐飲食，同時滿足了精神需要食糧，創造出全新層次的購物體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供
插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
插畫家吳忠錩擅長以細膩筆觸描繪台灣景物，作品蘊含溫暖優雅的氣息，偶有小動物穿插其中創造奇幻趣味感。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon於指定店舖展出插畫家吳忠錩多幅純樸的台灣地景手繪作品，帶來全新消費體驗。圖／Mia C'bon提供

手繪 插畫家

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