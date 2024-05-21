為留人才JINS眼鏡祭出全員加薪 驗光師薪資最高漲幅達12.5%

在高物價的現在來說，穩定加薪是許多上班族最關心的公司福利之一，而來自日本的眼鏡品牌JINS為維持品牌在市場的競爭力，宣布自七月起全體同仁不分職位全員加薪，其中驗光師薪資漲幅最高達12.5%，這更是品牌連續第二年提漲薪資，讓許多人都羨慕。

要具備專業知識、還要有耐心與親切的服務態度面對消費者的各種疑惑，這就是JINS眼鏡第一線員工的日常寫照，並非外界想的那麼容易。品牌台灣總經理邱明琪就認為，JINS能拓展到不同城市站穩業界領頭羊的地位，全體員工功不可沒，為了留住人才，並實現公司「Magnify Life」的理念，於是宣布從7月開始，採取全公司不分職級的待遇調整措施。邱明琪說「為所有夥伴們創造更理想友善的工作環境，是JINS一直以來的首要目標之一」，於是在調薪政策中，全體員工加薪3,000元，驗光生部分加薪4,000元，驗光師更一口氣增加5,000元，薪資漲幅高達12.5%；而門市銷售人員薪資上看37,000元，為同業中最高。而且門市管理人員則提到，加薪能提高專業人員留任意願，讓門市人力更加穩定，提升團隊凝聚力。

JINS台灣總經理邱明琪（中）日前也到了台中亞洲大學，分享實用職場攻略。圖／JINS提供

除了宣布調薪之外，因應畢業季的到來，JINS台灣總經理邱明琪日前還到亞洲大學分享實用職場攻略。她以JINS發展為例，聚焦在「創新」與「轉型」，以「方便」為最高原則，提升顧客的消費體驗以及服務品質。所以專業人才必須具備AI科技運用輔助能力，不僅能減少營業損失，還能自己爭取加薪機會。