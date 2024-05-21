快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風靡全亞洲路跑賽事來襲！「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起報名

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
風靡全亞洲路跑賽事來襲，「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起開放報名。圖／Garmin提供
風靡全亞洲路跑賽事來襲，「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起開放報名。圖／Garmin提供

深耕跑者市場的智慧穿戴領導品牌Garmin以創新科技獨步全球，開創跑步科學，提供業界最完善的跑步生態系統全面支持跑者，每年Garmin Run更成為眾多跑者心中的年度必跑賽事，2023年臺北站賽事高達92%的超高完賽率堪稱全台第一，21K半馬組參賽名額更於12小時內秒殺，今年攜手更多重量級夥伴與豐富獎項打造今夏最火熱的亞洲路跑賽事。

適逢Garmin 35週年，「2024 Garmin Run亞洲系列賽」規模更勝以往，串聯亞洲9大城市開跑，海內外將有超過7萬名跑者共襄盛舉，臺北作為Garmin Run亞洲系列賽首站，將於9月15日在大佳河濱公園引領全亞洲跑者熱血開跑，即起至6月26日下午5點開放報名，分為三大組別：5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計7,000個名額，額滿為止。成功報名Garmin Run臺北站賽事將有機會報名全台唯一橫跨北中南地區、由Garmin Run Club（GRC）專業教練帶領為期十週的科學化跑步訓練營，鼓勵更多初階跑者跨出第一步。

2024 Garmin Run作為亞洲指標級路跑賽事，9月15日以臺北站作為第三屆首站鳴槍開跑，緊隨在後串聯印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市，成為亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事，今年更首度打造Garmin Run亞洲系列賽紀念獎牌，鼓勵跑者暢跑亞洲、一一解鎖挑戰自我，並推出Garmin Asia Virtual Run線上線下虛實整合亞洲各地跑者一起跑出傳奇。

為幫助更多跑者突破自我，今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於臺北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄6大城市開設為期10週的專屬訓練課程，從北到南共設8個班級：「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等；今年更獨家推出模擬亞洲9大城市賽道主題課程，針對不同城市的賽道特色規劃一系列科學化訓練，系統性的安排增加跑者肌耐力、上下坡技巧、呼吸狀態及跑姿教學，以科學化數據追蹤訓練表現，打好運動基礎，循序漸進養成良好運動習慣，並指導預防運動傷害，引領跑者維持穩定進步以達個人目標，並提供跑者們耳目一新的豐富跑旅體驗。此外，Garmin加碼舉辦兩場免費主題跑聚活動，限量600位名額，只要成功報名Garmin Run亞洲系列賽臺北站賽事即有機會與眾多跑者相約開跑。

陽光女神陳庭妮作為Garmin資深愛好者，與二度參賽挑戰破PB的路跑暖男修杰楷擔任領跑大使。透過Garmin錶款陪伴日常訓練、健康監測並看見自己的進步，首度參賽的陳庭妮表示：「藉由Garmin的科學化數據及專業建議，我會針對睡眠、訓練進行調整，為了首次Garmin Run挑戰，近期在訓練菜單中加入舉重來強化我的體力與肌力，希望和大家一起跑出佳績。」Garmin Run亞洲系列賽臺北站眾星雲集，吸引超過百位專業運動員指名參賽，號召跑者們燃起路跑魂。

為能推廣更多跑者加入跑旅行列，Garmin Run今年攜手Uber Eats推出眾多專屬好康，只要成為Uber One會員，就可享受各項會員專屬活動，除可以參加5K勇氣組優先報名，還有機會抽Garmin Run限量護照包，「Uber Eats潮有市」也將首次進駐Garmin Run。除了會員專屬優惠活動外，為鼓勵5K選手完賽，Uber Eats與Garmin合作加碼抽「新加坡機加酒」豪華組合，釋出限量2024 Garmin Run亞洲系列賽新加坡站（10月13日）參賽資格，有機會與藝人修杰楷一起參加賽前活動。

今年Garmin Run的官方航空合作夥伴—星宇航空，攜手為跑者打造暢遊亞洲的全新跑旅體驗，於臺北站活動現場將抽出一名星宇航空COSMILE會員，飛往其他亞洲地區參加Garmin Run亞洲系列賽的免費機票和參賽資格；為激勵臺北站完賽選手，驚喜追加限量名額，也將抽出一名COSMILE會員與藝人修杰楷同行飛往新加坡，迎戰Garmin Run亞洲系列賽新加坡站賽事、參與當地跑聚活動，一人中獎兩人同行。另外，星宇航空也希望鼓勵跑者跑向世界，將提供報名海外賽事的跑者們限量機票優惠碼。

Garmin Run延續與富邦金控Run For Green™計畫合作，跑者只要跑步累計滿40公里，富邦金控即替跑者種下一棵樹，讓每一步都算「樹」，攜手跑者健康運動一起加速實踐永續生活。

「2024 Garmin Run亞洲系列賽」臺北站參賽跑者除了可獲得市值超過2,000元的豐富報到禮與完賽禮，今年更以亞洲跑旅主題打造限量週邊商品，完賽即可參加主題活動與贊助商破萬超值商品體驗，還有機會抽到Garmin Forerunner全新系列錶款。詳細活動資訊請見https://www.garmin.com.tw/event/2024/garmin-run/。

「2024 Garmin Run亞洲系列賽」串聯亞洲9大城市開跑。圖／Garmin提供
「2024 Garmin Run亞洲系列賽」串聯亞洲9大城市開跑。圖／Garmin提供
路跑暖男修杰楷將二度參賽Garmin Run，熱血挑戰破PB。圖／Garmin提供
路跑暖男修杰楷將二度參賽Garmin Run，熱血挑戰破PB。圖／Garmin提供
Garmin Run Club（GRC）教練以科學化數據追蹤訓練表現、指導預防運動傷害，引領跑者維持穩定進步以達個人目標。圖／Garmin提供
Garmin Run Club（GRC）教練以科學化數據追蹤訓練表現、指導預防運動傷害，引領跑者維持穩定進步以達個人目標。圖／Garmin提供
陽光女神陳庭妮作為Garmin資深愛好者，首度參戰Garmin Run擔任領跑大使。圖／Garmin提供
陽光女神陳庭妮作為Garmin資深愛好者，首度參戰Garmin Run擔任領跑大使。圖／Garmin提供
今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於全臺6縣市開班，獨創9大城市賽道特色主題訓練。圖／Garmin提供
今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於全臺6縣市開班，獨創9大城市賽道特色主題訓練。圖／Garmin提供
Garmin Run亞洲系列賽臺北站吸引超過百位專業運動員、藝人指名參賽。圖／Garmin提供
Garmin Run亞洲系列賽臺北站吸引超過百位專業運動員、藝人指名參賽。圖／Garmin提供
「2024 Garmin Run亞洲系列賽」臺北站完賽即可參加主題活動，還有機會獲得豐富好禮。圖／Garmin提供
「2024 Garmin Run亞洲系列賽」臺北站完賽即可參加主題活動，還有機會獲得豐富好禮。圖／Garmin提供

新加坡 路跑 運動傷害

延伸閱讀

曾莞婷曝遭女星砍半價搶代言 吐對方下手真正原因

毆打藝人修杰楷、王柏傑 竹聯幫34歲幹部涉犯組織等罪遭押

幸福晚點來也沒關係！「雙金影后」賈靜雯10大愛情金句，「懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路」

修杰楷秀升級面料 adidas炎夏運動依舊有型

相關新聞

坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了

坎城影展期間，無數明星、電影人齊聚一堂，於此同時包含古馳（GUCCI）、巴黎世家（Balencaiga）、Bottega...

超市化身美術館！Mia C'bon手繪台灣地景展覽限店推出 VR展同步上線

超市化身美術館，到Mia C'bon採買生活用品也能與藝術來一場浪漫相遇！即日起至6月30日，Mia C'bon台北美麗...

為留人才JINS眼鏡祭出全員加薪 驗光師薪資最高漲幅達12.5%

在高物價的現在來說，穩定加薪是許多上班族最關心的公司福利之一，而來自日本的眼鏡品牌JINS為維持品牌在市場的競爭力，宣布自七月起全體同仁不分職位全員加薪，其中驗光師薪資漲幅最高達12.5%，這更是品牌連續第二年提漲薪資，讓許多人都羨慕。

風靡全亞洲路跑賽事來襲！「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起報名

深耕跑者市場的智慧穿戴領導品牌Garmin以創新科技獨步全球，開創跑步科學，提供業界最完善的跑步生態系統全面支持跑者，每...

王偉忠身邊的神秘咖！ 揭開孫小毛的秘密 「謝謝大家收看」高雄早鳥優惠啟售

由王偉忠監製並主演的舞台劇「謝謝大家收看」將於明年三月八日、九日婦女節於高雄衛武營追加巡迴三場演出，21日中午12:00開始出售限定高雄場的「超早鳥優惠票」，許多觀眾對將劇中出現近四十年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢，還會跳舞、對話與合唱，十分驚喜！所有秘密都在台中、高雄的演出裡，歡迎觀眾進場揭秘。

男版《天鵝湖》編舞家馬修．伯恩 最新鉅作《羅密歐與茱麗葉》演出熱賣中

馬修．伯恩創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、並曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，也是第一位在現代舞領域獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）並獲封騎士爵位的藝術家——將於今年七月領軍當代最具關注度的「新冒險舞團」首度來台演出寫下當代舞蹈劇場里程碑的《羅密歐與茱麗葉》！反叛跳脫舊有框架，以嶄新的思維，拋開你我熟知的故事，注入新的活水，用不同的情緒、舞蹈肢體、聲音，述說炙熱青春狂戀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。