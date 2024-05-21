風靡全亞洲路跑賽事來襲！「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起報名

深耕跑者市場的智慧穿戴領導品牌Garmin以創新科技獨步全球，開創跑步科學，提供業界最完善的跑步生態系統全面支持跑者，每年Garmin Run更成為眾多跑者心中的年度必跑賽事，2023年臺北站賽事高達92%的超高完賽率堪稱全台第一，21K半馬組參賽名額更於12小時內秒殺，今年攜手更多重量級夥伴與豐富獎項打造今夏最火熱的亞洲路跑賽事。

適逢Garmin 35週年，「2024 Garmin Run亞洲系列賽」規模更勝以往，串聯亞洲9大城市開跑，海內外將有超過7萬名跑者共襄盛舉，臺北作為Garmin Run亞洲系列賽首站，將於9月15日在大佳河濱公園引領全亞洲跑者熱血開跑，即起至6月26日下午5點開放報名，分為三大組別：5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計7,000個名額，額滿為止。成功報名Garmin Run臺北站賽事將有機會報名全台唯一橫跨北中南地區、由Garmin Run Club（GRC）專業教練帶領為期十週的科學化跑步訓練營，鼓勵更多初階跑者跨出第一步。

2024 Garmin Run作為亞洲指標級路跑賽事，9月15日以臺北站作為第三屆首站鳴槍開跑，緊隨在後串聯印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市，成為亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事，今年更首度打造Garmin Run亞洲系列賽紀念獎牌，鼓勵跑者暢跑亞洲、一一解鎖挑戰自我，並推出Garmin Asia Virtual Run線上線下虛實整合亞洲各地跑者一起跑出傳奇。

為幫助更多跑者突破自我，今年Garmin Run Club（GRC）科學化跑班將於臺北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄6大城市開設為期10週的專屬訓練課程，從北到南共設8個班級：「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等；今年更獨家推出模擬亞洲9大城市賽道主題課程，針對不同城市的賽道特色規劃一系列科學化訓練，系統性的安排增加跑者肌耐力、上下坡技巧、呼吸狀態及跑姿教學，以科學化數據追蹤訓練表現，打好運動基礎，循序漸進養成良好運動習慣，並指導預防運動傷害，引領跑者維持穩定進步以達個人目標，並提供跑者們耳目一新的豐富跑旅體驗。此外，Garmin加碼舉辦兩場免費主題跑聚活動，限量600位名額，只要成功報名Garmin Run亞洲系列賽臺北站賽事即有機會與眾多跑者相約開跑。

陽光女神陳庭妮作為Garmin資深愛好者，與二度參賽挑戰破PB的路跑暖男修杰楷擔任領跑大使。透過Garmin錶款陪伴日常訓練、健康監測並看見自己的進步，首度參賽的陳庭妮表示：「藉由Garmin的科學化數據及專業建議，我會針對睡眠、訓練進行調整，為了首次Garmin Run挑戰，近期在訓練菜單中加入舉重來強化我的體力與肌力，希望和大家一起跑出佳績。」Garmin Run亞洲系列賽臺北站眾星雲集，吸引超過百位專業運動員指名參賽，號召跑者們燃起路跑魂。

為能推廣更多跑者加入跑旅行列，Garmin Run今年攜手Uber Eats推出眾多專屬好康，只要成為Uber One會員，就可享受各項會員專屬活動，除可以參加5K勇氣組優先報名，還有機會抽Garmin Run限量護照包，「Uber Eats潮有市」也將首次進駐Garmin Run。除了會員專屬優惠活動外，為鼓勵5K選手完賽，Uber Eats與Garmin合作加碼抽「新加坡機加酒」豪華組合，釋出限量2024 Garmin Run亞洲系列賽新加坡站（10月13日）參賽資格，有機會與藝人修杰楷一起參加賽前活動。

今年Garmin Run的官方航空合作夥伴—星宇航空，攜手為跑者打造暢遊亞洲的全新跑旅體驗，於臺北站活動現場將抽出一名星宇航空COSMILE會員，飛往其他亞洲地區參加Garmin Run亞洲系列賽的免費機票和參賽資格；為激勵臺北站完賽選手，驚喜追加限量名額，也將抽出一名COSMILE會員與藝人修杰楷同行飛往新加坡，迎戰Garmin Run亞洲系列賽新加坡站賽事、參與當地跑聚活動，一人中獎兩人同行。另外，星宇航空也希望鼓勵跑者跑向世界，將提供報名海外賽事的跑者們限量機票優惠碼。

Garmin Run延續與富邦金控Run For Green™計畫合作，跑者只要跑步累計滿40公里，富邦金控即替跑者種下一棵樹，讓每一步都算「樹」，攜手跑者健康運動一起加速實踐永續生活。