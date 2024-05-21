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新光三越端午禮品TOP10公開 粽禮、伴手禮熱銷王出爐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
獨家首度登台，和菓子工房あん庵 紅豆水饅頭8入禮盒1,150元。圖／新光三越提供
獨家首度登台，和菓子工房あん庵 紅豆水饅頭8入禮盒1,150元。圖／新光三越提供

吃粽是端午節不可少的儀式感，新光三越精選百款端午節粽禮、台灣及各國嚴選伴手禮，端午節還不知道要買什麼，不妨可參考新光三越公布的開賣熱銷榜TOP 10。

新光三越指出，今年獨家邀請3位國宴主廚聯手推出的「國宴主廚推薦粽禮」熱銷超過千組，登上端午節禮品熱銷榜首。同樣為獨家嚴選，網羅五大台南傳統老字號小吃打造獨家粽禮的「府城豐味饗宴組」以熱銷超過800組拿下粽禮類亞軍，而兩款飯店、宮廟、文創三大領域的跨界聯名禮盒「台南晶英酒店×臺灣祀典武廟×廣富號府城火燒蝦虱目魚粽福袋」、「福爾摩沙遊艇酒店×安平開臺天后宮×合成帆布行開台400年端午粽禮袋」分別為粽禮類第三、第四名。

今年最夯的人氣伴手禮，由日本百年銘菓品牌「神戶風月堂」的岩鹽風味系列法蘭酥24入禮盒，以近千盒銷量穩坐伴手禮第一名。今年春節禮品話題夯品「NOW ON CHEESE」起司夾心餅乾18入禮盒（熱銷超過900盒）、首度登台的「本高砂屋」Ecorce法蘭酥禮盒（熱銷超過800盒）、新光三越獨家「金澤萬久」櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕抹茶口味（熱銷超過700盒）都是伴手禮熱銷排行榜之內，日航頭等艙甜點「Butters」熱銷完售拿下伴手禮類第五名。

台灣在地伴手禮人氣名店包括南投名店「微熱山丘」的鳳梨酥蘋果酥禮盒、台中蛋黃酥排隊名店「不二糕餅」小月綜禮盒、雲林北港百年餅舖的「開璽」貴妃荔枝酥、台南後壁的總統伴手禮「好好集×楊媽媽菓子工坊」台南400經典禮盒等也賣出不錯銷量。

【新光三越端午節禮品TOP 10熱銷榜】

TOP1：國宴主廚推薦粽禮（熱銷超過1,000組）

TOP2：神戶風月堂 岩鹽風味系列法蘭酥24入禮盒（熱銷近1,000盒，即將完售）

TOP3：NOW ON CHEESE 起司夾心餅乾18入禮盒（熱銷超過900盒）

TOP4：府城豐味饗宴組（熱銷超過800組）

TOP5：本高砂屋 Ecorce法蘭酥禮盒15入（熱銷超過800盒）

TOP6：金澤萬久 櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕 抹茶口味（熱銷超過700盒）

TOP7：台南晶英酒店×臺灣祀典武廟×廣富號 府城火燒蝦虱目魚粽福袋（熱銷超過500袋）

TOP8：BUTTERS 奶油蛋糕6入禮盒（熱銷完售）

TOP9：福爾摩沙遊艇酒店×安平開臺天后宮×合成帆布行 開台400年端午粽禮袋（熱銷超過300袋）

TOP10：和菓子工房あん庵 紅豆水饅頭8入禮盒（熱銷超過300盒）

新光三越統計端午節禮品TOP 10熱銷榜。圖／新光三越提供
新光三越統計端午節禮品TOP 10熱銷榜。圖／新光三越提供
端午禮品粽類禮盒熱銷第二名：府城風味饗宴組990元（獨家／全台限量1,000組）。圖／新光三越提供
端午禮品粽類禮盒熱銷第二名：府城風味饗宴組990元（獨家／全台限量1,000組）。圖／新光三越提供
新光三越端午禮品熱銷第一名：國宴主廚推薦粽禮1,200元（獨家／全台限量1,500組）。圖／新光三越提供
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端午禮品粽類禮盒熱銷第三名：台南晶英酒店×台灣祀典武廟×廣富號府城火燒蝦虱目魚粽福袋1,580元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
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端午禮品粽類禮盒熱銷第四名：福爾摩沙遊艇酒店×安平開臺天后宮×合成帆布行開台400年端午粽禮袋1,298元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
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新光三越端午節禮品伴手禮類熱銷第一名：神戶風月堂岩鹽風味系列法蘭酥24入禮盒780元（初登場）。圖／新光三越提供
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新光三越端午禮品熱銷榜伴手禮類第二名：NOW ON CHEESE起司夾心餅乾18入禮盒760元。圖／新光三越提供
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新光三越端午禮品熱銷榜伴手禮類第三名：本高砂屋Ecorce法蘭酥禮盒880元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
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新光三越端午禮品熱銷榜第六名：金澤萬久櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕抹茶口味880元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
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端午節禮品滿額禮，持新光三越貴賓卡並刷12大指定銀行單筆滿2,000元可獲得日本國際攝影藝術家蜷川實花獨家聯名卡友禮「春華盛放購物提袋」（全台限量）。圖／新光三越提供
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伴手禮 晶英酒店 端午節

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