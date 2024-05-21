盤點5款夏日必備編織包！上身就能有度假感、展現瀟灑氣質

最能夠洋溢夏日風情，帶來度假感的配件，莫過於編織包了！特別是以拉菲草、帆布拼接的設計，總讓人忍不住想多入手幾個，法國時尚品牌agnès b.就以多彩新色、條紋款吸引消費者埋單；來自義大利的Gianni Chiarini則呈現托特包款，特別適合夏日輕旅行時攜帶。

agnès b.用產自東非馬達加斯加島的拉菲草與天然染料，在當地以細膩編織工法製作出廓簡約的方形手提袋，十分民俗風的配色與條紋，加上內附相同花色的拉鍊小袋，便於分類收納，讓人愛不釋手。同時agnès b.在這系列中，還推出了全新變奏版，採用直立長形線條，於包款四周與提把揉合彩色皮革滾邊，更顯俐落，亦適合作為日常通勤使用。還提供一款Hobo包形輪廓的肩背托特包，具充裕大容量，背帶採用牛皮材質，搭配時最能展現隨興瀟灑氣質。

Gianni Chiarini Euforia鉤織手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供

而Gianni Chiarini則以拉菲草與棉質混紡材質製作出無襯裡的Superlight草編托特包，有著獨特紋理和手感，自然唯美小麥色調，加上皮革肩帶與夾層，搭配可隨興提背的短提把和長肩帶，以及可變換造型與容量的扣環設計，簡約大方的外觀備受粉領族青睞。同樣是無襯裡款式，Gianni Chiarini還設計出Euforia鉤織手提包，運用細緻柔軟緯編鉤織工藝打造出優美線條與寬敞收納空間。外觀的亮眼皮革綁帶不但輕巧便利，也增添幾分浪漫自在氛圍，無論海島度假或散步野餐都很出色。

agnès b.拉菲草肩背托特包，5,980元。圖／agnès b.提供

agnès b.條紋款拉菲草手提袋，4,280元。圖／agnès b.提供

agnès b.素色款拉菲草手提袋，4,280元。圖／agnès b.提供