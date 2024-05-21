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梅雨季來了！PChome 24h購物嚴選7大抗潮家電　公布最夯「除濕機機款、品牌」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物推出「除濕家電」專區，蒐羅站上高效能且能減徵貨物稅的除濕機，以及暖烘鞋子、衣櫃等防潮小物。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出「除濕家電」專區，蒐羅站上高效能且能減徵貨物稅的除濕機，以及暖烘鞋子、衣櫃等防潮小物。圖／PChome 24h購物提供

氣象署預估，今年梅雨季正式來臨時間點落在5月底至6月初，PChome 24h購物指出，自4月底天氣陰晴不定、零星出現短暫強陣雨，再到5月下旬進入濕漉漉雨季，站上季節性家電買氣也逐漸攀升，以全年熱銷家電「除濕機」來看，氣候因素加上節能電器退還減徵貨物稅紅利延長帶動下，統計近3週業績較去年同期成長超過50%，當中又以適合小坪數空間、6~10公升、價格帶落在5,999～7,000元的機款最為熱銷，而最受消費者青睞TOP 3品牌為Panasonic國際牌、HITACHI日立、SHARP夏普。

為對抗潮濕雨季，PChome 24h購物特別推出「除濕家電」專區蒐羅站上高效能且能減徵貨物稅的除濕機，以及暖烘鞋子、衣櫃等防潮小物，大、小坪數空間所需防潮法寶一站購齊。本週適逢PChome 24h購物每月專屬會員的「24力會員日」，5月24日新會員註冊享好禮P幣3倍送，最高送160 P幣（限量送完為止）；5月24日每整點24分可搶240元折價券，指定時段消費滿2,500元送4% P幣（最高送400 P幣）；5月31日前下單選7-ELEVEN超商取貨，消費滿350元贈送CITY TEA經典純奶茶（限量12,000份）。

市面上除濕機款式眾多，想讓除濕機在雨天開工不耗電成負擔，參考台電電力粉絲團分享選購3撇步「認明商品檢驗標識」、「一級能源效率最省電」、「濕度控制功能較節能」。PChome 24h購物依據選購法則嚴選7大抗潮家電，除了必備除濕機，再搭配除濕小工具放置角落當作輔助。

PChome 24h購物推薦「NWT威技WiFi智慧一級能效16L除濕機」，適用18坪大空間，支援AI智慧控制，即日起至5月31日特價6,990元；「HITACHI日立7公升舒適節電除濕機」具有舒適節電、低濕乾燥模式，即日起至5月31日特價5,999元；「MUJI無印良品空氣循環風扇／小（白色／3段式風量）」大風量低噪音，可放置除濕機旁，再以仰角吹向室內各個角落，平均吹散乾燥空氣達到除濕功能，售價2,190元，5月23日至5月24日購買享優惠價1,927元；「acerpure pro Classic高效淨化空氣清淨機」符合一級能效、三合一HEPA濾網，即日起至5月31日特價3,990元；「向物櫃體除濕盒－植物」小巧體積可放於衣櫃、書櫃等，無須插電循環使用，直觀吸濕狀態視變色的吸水粒子判斷含水飽和，即日起至5月31日特價488元；「KINYO伸縮烘鞋機」適用不同鞋型，PTC陶瓷恆溫發熱，溫和呵護鞋襪，即日起至5月31日特價475元；「SANLUX台灣三洋冷暖型－HR3系列變頻分離式空調SAE-V28HR3／SAC-V28HR3」具一級能效、政府最高補助4,600元，且有環保冷媒和單獨除濕功能，掌握大空間用冷氣、小空間用除濕機訣竅，售價16,900元。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價以網頁公告為準。

NWT威技WiFi智慧一級能效16L除濕機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價6,990元。圖／PChome 24h購物提供
NWT威技WiFi智慧一級能效16L除濕機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價6,990元。圖／PChome 24h購物提供
KINYO伸縮烘鞋機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價475元。圖／PChome 24h購物提供
KINYO伸縮烘鞋機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價475元。圖／PChome 24h購物提供
HITACHI日立7公升舒適節電除濕機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價5,999元。圖／PChome 24h購物提供
HITACHI日立7公升舒適節電除濕機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價5,999元。圖／PChome 24h購物提供
MUJI無印良品空氣循環風扇／小（白色／3段式風量）」，PChome 24h購物售價2,190元，5月23日至5月24日購買享優惠價1,927元。圖／PChome 24h購物提供
MUJI無印良品空氣循環風扇／小（白色／3段式風量）」，PChome 24h購物售價2,190元，5月23日至5月24日購買享優惠價1,927元。圖／PChome 24h購物提供
acerpure pro Classic高效淨化空氣清淨機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價3,990元。圖／PChome 24h購物提供
acerpure pro Classic高效淨化空氣清淨機，PChome 24h購物即日起至5月31日特價3,990元。圖／PChome 24h購物提供
向物櫃體除濕盒－植物，PChome 24h購物即日起至5月31日特價488元。圖／PChome 24h購物提供
向物櫃體除濕盒－植物，PChome 24h購物即日起至5月31日特價488元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 除濕機

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