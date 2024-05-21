梅雨季來了！PChome 24h購物嚴選7大抗潮家電　公布最夯「除濕機機款、品牌」

氣象署預估，今年梅雨季正式來臨時間點落在5月底至6月初，PChome 24h購物指出，自4月底天氣陰晴不定、零星出現短暫強陣雨，再到5月下旬進入濕漉漉雨季，站上季節性家電買氣也逐漸攀升，以全年熱銷家電「除濕機」來看，氣候因素加上節能電器退還減徵貨物稅紅利延長帶動下，統計近3週業績較去年同期成長超過50%，當中又以適合小坪數空間、6~10公升、價格帶落在5,999～7,000元的機款最為熱銷，而最受消費者青睞TOP 3品牌為Panasonic國際牌、HITACHI日立、SHARP夏普。

為對抗潮濕雨季，PChome 24h購物特別推出「除濕家電」專區蒐羅站上高效能且能減徵貨物稅的除濕機，以及暖烘鞋子、衣櫃等防潮小物，大、小坪數空間所需防潮法寶一站購齊。本週適逢PChome 24h購物每月專屬會員的「24力會員日」，5月24日新會員註冊享好禮P幣3倍送，最高送160 P幣（限量送完為止）；5月24日每整點24分可搶240元折價券，指定時段消費滿2,500元送4% P幣（最高送400 P幣）；5月31日前下單選7-ELEVEN超商取貨，消費滿350元贈送CITY TEA經典純奶茶（限量12,000份）。

市面上除濕機款式眾多，想讓除濕機在雨天開工不耗電成負擔，參考台電電力粉絲團分享選購3撇步「認明商品檢驗標識」、「一級能源效率最省電」、「濕度控制功能較節能」。PChome 24h購物依據選購法則嚴選7大抗潮家電，除了必備除濕機，再搭配除濕小工具放置角落當作輔助。

PChome 24h購物推薦「NWT威技WiFi智慧一級能效16L除濕機」，適用18坪大空間，支援AI智慧控制，即日起至5月31日特價6,990元；「HITACHI日立7公升舒適節電除濕機」具有舒適節電、低濕乾燥模式，即日起至5月31日特價5,999元；「MUJI無印良品空氣循環風扇／小（白色／3段式風量）」大風量低噪音，可放置除濕機旁，再以仰角吹向室內各個角落，平均吹散乾燥空氣達到除濕功能，售價2,190元，5月23日至5月24日購買享優惠價1,927元；「acerpure pro Classic高效淨化空氣清淨機」符合一級能效、三合一HEPA濾網，即日起至5月31日特價3,990元；「向物櫃體除濕盒－植物」小巧體積可放於衣櫃、書櫃等，無須插電循環使用，直觀吸濕狀態視變色的吸水粒子判斷含水飽和，即日起至5月31日特價488元；「KINYO伸縮烘鞋機」適用不同鞋型，PTC陶瓷恆溫發熱，溫和呵護鞋襪，即日起至5月31日特價475元；「SANLUX台灣三洋冷暖型－HR3系列變頻分離式空調SAE-V28HR3／SAC-V28HR3」具一級能效、政府最高補助4,600元，且有環保冷媒和單獨除濕功能，掌握大空間用冷氣、小空間用除濕機訣竅，售價16,900元。