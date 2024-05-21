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入住星飯店、挑戰台北大縱走！晶華推「壯遊假期2.0」
住進台北晶華酒店，挑戰台北大縱走！這絕對是今夏最特別的住宿體驗。此外，台北文華東方酒店迎來10周年慶，推出極致奢華放鬆的住房與芳療之旅，要讓住客身心靈都煥然一新。
炎夏將至，適合展開親近大自然的山林之旅，台北晶華酒店即日起推出「晶華壯遊假期2.0：挑戰台北大縱走」住房專案，專案價三天兩夜、每晚7,200元起，可享高鐵車票7折起優惠，飯店提供登山步道口單趟接駁，房客亦可前往「健身俱樂部」享受油壓按摩8折優惠，一解登山健行後的肌肉疲勞。
「台北大縱走（Taipei Grand Trail）」為台北市政府推動的都會型長距離健行路線，串聯大屯山火山地景、臺北最高峰七星山、竹子湖繡球花海、白石湖、貓空、四獸山等臺北各大風景勝地。今年共分為8個路段，路線總長92公里，每段皆可當日來回，也結合自捷運動物園站至關渡站間的河濱自行車道，組成可環繞台北一圈、共計130公里的遊程。
台北文華東方酒店則提供完全不同的度假體驗，即日起至5月31日、配合10周年推限定特別版「煥活身心之旅」住房專案。期間最少需入住兩晚行政客房或套房，房價33,000元起，可享多項「東方匯」行政貴賓禮遇、60分鐘雙人芳療療程，預約額外私人訓練或游泳課程還可享20%折扣優惠，並加贈此專案限定台灣新銳香氛品牌「VÖODÖOMÖI 好魔」旅行組，以及10周年誌慶特製手工巧克力9入組。
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