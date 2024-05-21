島東風味直送台北東區 忠孝SOGO「臺東慢食市集」

台東面山近海，自然資源豐富，孕育多樣鮮美物產，5月23日起一連四天台東的「慢」將直送台北，於SOGO忠孝館12樓會館進行為期四天的「島東風味探索展」，現場除了落實慢食準則的臺東慢農、慢食店家外，也特別邀請西部的優秀生產者以及各地的生活風格品牌共襄盛舉，帶來新組合一同探索慢食滋味，為響應環保現場需自備餐具或使用現場循環餐具，共同實踐不使用一次性餐具、包裝，對土地友善。

「臺東慢食X有機友善農產市集」5月23日至5月26日現場帶來22組Slow Super慢農品牌，精選台東優質的有機、友善農人，以關懷土地為出發點生產食材，將最鮮美的台東特色食材直送家戶餐桌。19組Slow Food Taitung慢食店家，秉持慢食原則：優質Good、純淨Clean、公平Fair的慢食店家，端上創新美味的島東風味。

以及8組慢生活Slow Living參展夥伴，包括設計、手作、器皿、烘焙來自各地的風格選物品牌與島東風味連結；8組台灣各地的「鹽」選達人，集結全台六家製鹽職人、醬油與鹽麴達人，從彰化的炭烤竹鹽、布袋的日曬鹽、恆春半島馬尾藻鹽，到台東煮海鹽、樹上的植物鹽到綠島深層珊瑚礁鹽，帶來味蕾的歷險。

另外，特別安排島東五味講座，以茶、酒、米、魚、鹽五大主題出發，邀請到五位飲食文化工作者，帶大家從不同觀點，喝茶、飲酒、嚐米、啖魚、品鹽，跟隨各領域職人一同聽他們的故事。

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這次最大亮點還有全台各地的知名料理團隊也來到SOGO，包括以法式料理為手法的無菜單私廚Podium、位於台東長濱南竹湖部落的法式餐廳Sinasera 24，以及同樣來自台東的崁頂部落蓋亞那工作坊Kaiana，四大職人迥異的風格裡頭有部落傳統、也有法式創新，這次來到台北將使用臺東食材、搭上各自熟悉的料理手法，邀請民眾坐上主廚的餐桌，開動最深刻的島東美味。(各場次名額有限額滿為止)

同一時間遠東SOGO忠孝館也特別邀請到台東在地藝術家高敏書，將永續結合生活與藝術為宗旨，以回收材質創作藝術品，5月23日起至5月31日在11樓中庭推出。