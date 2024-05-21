7-ELEVEN攜手momo購物網！逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」

統一超商響應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，自2021年起持續推展包裝包材減塑策略，為減少網購包裝使用量，提倡包材循環再利用。即日起，超商首創加入「momo循環包裝生態圈」，7-ELEVEN與momo購物網攜手合作，消費者可到全台逾6,900家7-ELEVEN門市歸還momo購物網的循環袋，鼓勵消費者體驗綠色網購生活。

7-ELEVEN門市提供代收momo購物網循環袋的服務，消費者在收到貼有綠色循環袋封條的「momo循環袋」包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印出單據連同循環空袋交給門市店員，即可輕鬆完成循環包裝再利用。於7-ELEVEN門市回收的循環袋，將會由momo購物網整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。

統一超商與消費者日常緊密連結，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，促進各項綠色消費作法，momo購物網自2020年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋，本次由經濟部商業發展署積極促成統一超商與momo購物網的合作，藉由遍及全台據點最多的7-ELEVEN門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，實踐ESG綠色循環經濟。

momo購物網積極建立「循環包裝生態圈」，讓包材循環行動更貼近消費者的生活，除了領先同業研發可重複使用的「momo循環袋」，亦持續拓展循環袋回收據點，繼與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及台灣大哥大合作回收循環袋，再攜手7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個。