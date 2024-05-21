7-ELEVEN攜手momo購物網！逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」
統一超商響應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，自2021年起持續推展包裝包材減塑策略，為減少網購包裝使用量，提倡包材循環再利用。即日起，超商首創加入「momo循環包裝生態圈」，7-ELEVEN與momo購物網攜手合作，消費者可到全台逾6,900家7-ELEVEN門市歸還momo購物網的循環袋，鼓勵消費者體驗綠色網購生活。
7-ELEVEN門市提供代收momo購物網循環袋的服務，消費者在收到貼有綠色循環袋封條的「momo循環袋」包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印出單據連同循環空袋交給門市店員，即可輕鬆完成循環包裝再利用。於7-ELEVEN門市回收的循環袋，將會由momo購物網整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。
統一超商與消費者日常緊密連結，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，促進各項綠色消費作法，momo購物網自2020年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋，本次由經濟部商業發展署積極促成統一超商與momo購物網的合作，藉由遍及全台據點最多的7-ELEVEN門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，實踐ESG綠色循環經濟。
momo購物網積極建立「循環包裝生態圈」，讓包材循環行動更貼近消費者的生活，除了領先同業研發可重複使用的「momo循環袋」，亦持續拓展循環袋回收據點，繼與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及台灣大哥大合作回收循環袋，再攜手7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個。
想加入momo購物網「循環包裝生態圈」，首先於momo購物網會員中心登入帳戶，即可快速勾選加入綠活會員，還能開啟綠活會員活動訊息推播，獨享專屬權益。momo購物網也祭出永續行動獎勵，10月31日前加入綠活會員的消費者，勾選快速到貨商品以「集中到貨」配達，即享「筆筆回饋30元mo幣」（凡快速到貨商品經系統判定後，以集運方式配達且未整筆退貨即可獲得30元mo幣獎勵，活動期間內筆筆回饋）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言